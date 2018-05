Usa e Ue lontani su acciaio e alluminio: da domani i nuovi dazi

Nessuna concessione sui dazi sulla siderurgia e, al contrario, apertura di un nuovo fronte sulle norme Ue sulla privacy. Il primo giorno della trasferta parigina del ministro del Commercio Usa, Wilbur Ross, se non la peggiora, lascia inalterata la situazione tra le due sponde dell’Atlantico. A meno di colpi di scena, da domani scatteranno i balzelli americani sull’acciaio (25%) e sull’alluminio (10%) Ue.

L’incontro di ieri tra Ross e la commissaria Ue al Commercio, Cecilia Malmström, non ha prodotto risultati: «Non facciamo previsioni sulla decisione finale, che spetta al presidente degli Stati Uniti», ha affermato Malmström.

Adottati il 23 marzo, per ragioni di «sicurezza nazionale», i dazi erano stati poi sospesi a fino al 1° giugno. Il tempo così guadagnato per aprire un negoziato commerciale più vasto non sembra però aver avvicinato le parti. Bruxelles resta fedele alla linea del “non si tratta finché sul tavolo resta la pistola delle tariffe”, ribadita dal ministro olandese al Commercio, Sigrid Kaag.

Ross, intervenuto al forum annuale dell’Ocse, ha affermato: «Si può negoziare anche con i dazi in vigore, la Ue applica un sacco di dazi sui prodotti Usa. Non c’è ragione per non trattare se ci sono i dazi». La Cina, nei cui confronti le tariffe sono già in vigore, «non ha usato questa scusa per non trattare», ha aggiunto Ross, che oggi incontrerà di nuovo le controparti europea e giapponese in un trilaterale dedicato alla sovrapproduzione nel settore siderurgico. L’ultima spiaggia per evitare lo scontro. Ma le speranze sono al lumicino.

La commissaria Ue al Commercio, Cecilia Malmstrom

Già martedì, Malmström aveva scartato come irrealistica l’ipotesi di una esenzione completa e permanente dai dazi per la Ue: se non saranno dazi, saranno quote all’export, aveva spiegato la commissaria. La reazione della Ue potrebbe però essere differente a seconda dello scenario. Nel caso dei dazi, sono già pronte contro-tariffe su 2,8 miliardi di euro di prodotti made in Usa. Se invece Washington sceglierà le quote restrittive, la Commissione, ha spiegato Malmström, opterebbe per «misure di riequilibrio sulle importazioni dagli Usa, a un livello molto inferiore rispetto a quanto farebbe in caso di dazi».

A Ross ha risposto anche il presidente francese Emmanuel Macron: «Le risposte unilaterali e le minacce di guerra non risolveranno nulla del commercio mondiale, forse daranno una soddisfazione a breve termine, ma una guerra commerciale è una guerra persa da tutti, aziende, consumatori, Paesi», ha detto Macron, che ha però aperto a una riforma della Wto.

Con una lettera pubblicata dal Financial Times, Ross ha poi aperto un nuovo fronte, attaccando il regolamento Ue sulla protezione della privacy (Gdpr), entrato in vigore il 25 maggio. Per Ross, la stretta sull’utilizzo dei dati personali di clienti, fornitori e dipendenti delle aziende, nasconde una barriera al commercio che penalizza le aziende Usa.

