Migranti, Aquarius sbarca a Valencia, fine dell’odissea. Domani Conte incontra Merkel

Al termine di un’odissea durata nove giorni in mare la nave Aquarius delle organizzazioni non governative Sos Mediterranèe e Medici senza frontiere tocca terra nel porto di Valencia. A bordo 106 dei 629 migranti che erano stati soccorsi sabato scorso al largo della Libia. Prima di lei ha attraccato la nave Dattilo della Guardia Costiera italiana tra applausi e canti di giubilo con il primo gruppo di 274 persone e ultima a entrare Nave Orione della Marina militare italiana ( 249 qui i migranti). Al molo 1 del porto di Valencia erano stati allestiti due grandi tendoni della Croce Rossa dove viene effettuato il primo screening sanitario per i migranti. Chi è in condizioni precarie di salute, le donne incinte e i bambini, tutti questi vengono portati in ospedale mentre gli altri sono indirizzati nei diversi centri di accoglienza disposti dalla Generalitat valenciana in tutta la regione.

L'ingresso delle navi è scaglionato di tre ore: una scelta fatta per permettere la migliore assistenza possibile a tutti i migranti dopo giorni in mare. Sulla banchina del molo quasi settecento giornalisti arrivati da ogni parte del Continente, tenuti però ad una distanza dal punto in cui arrivano le navi. Gli occhi di tutte le cancellerie europee sono puntati su ciò che potrà accadere nei prossimi mesi. «Fino a che i governi europei non si prenderanno le proprie responsabilità #Aquarius sarà obbligata a continuare a condurre operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo», fa sapere Medici senza frontiere. Questa mattina, nave Diciotti della Guardia Costiera ha finito di trasbordare i migranti dalla nave americana Trenton e ha a bordo, complessivamente, 523 migranti più una salma (un migrante deceduto, prima del trasbordo sul Diciotti, a bordo di una delle navi commerciali che hanno effettuato i soccorsi venerdì). L’imbarcazione, prima di raggiungere un porto ancora da definire, resterà alcune ore in acque internazionali.

Indiscrezioni su “vertice speciale” Ue, Merkel smentisce

«Non è in programma alcun vertice speciale dell'Ue. La convocazione di un vertice del genere spetterebbe alle istituzioni europee. Ma naturalmente il governo tedesco conduce su questa questione colloqui con diversi Stati membri e con la Commissione». Il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, smentisce su Twitter le indiscrezioni pubblicate dalla Bild am Sonntag che parla oggi di un «vertice speciale» con alcuni partner dell'Ue sui migranti cui lavorerebbe Merkel. «Siamo in fase di pianificazione - dice una fonte del governo italiano riportata dal tabloid -. Non è ancora chiaro quando potrebbe tenersi questo vertice». Il ministro dell'Interno Horst Seehofer, esponente della Csu bavarese, ha messo il governo tedesco in tensione ostinandosi sui respingimenti dei migranti ai confini e ponendo alla cancelliera un ultimatum che scadrebbe domani. Merkel però si oppone ai respingimenti, in attesa di un accordo nell'Ue.

Domani il premier italiano Giuseppe Conte è atteso in Cancelleria per la prima visita a Berlino dall'insediamento del nuovo governo.

Salvini: stiamo solo mantenendo le promesse

«Ringrazio il governo spagnolo ma mi auguro che ne accolga altri 66mila. E spero arrivino anche i portoghesi, i maltesi e gli altri...» dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando della vicenda Aquarius in un comizio elettorale in vista dei ballottaggi a Seregno (Monza e Brianza). «Non stiamo facendo niente di eccezionale ma qualcosa di assolutamente normale, forse erano disabituati. Stiamo facendo quello che avevamo promesso prima delle elezioni: stiamo proteggendo i confini nazionali. Lo facciamo educatamente ma è finita la pacchia per i trafficanti di esseri umani che stanno facendo far soldi alle cooperative. Obiettivo è che entri in Italia chi ne ha diritto». Il governo italiano promuoverà interventi di sviluppo in Africa per arginare l'immigrazione verso l'Europa. Salvini non aggiunge dettagli, ma spiega però di voler «senza armi, col sorriso e con le leggi, costruire strade e scuole in Africa per permettere ai loro figli di crescere nelle loro civiltà e ai nostri di crescere tranquilli».

La linea della fermezza scelta dall’esecutivo giallo-verde nel caso dell’Aquarius ha sollevato non poche critiche. Stamani il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha ripostato polemicamente su Twitter («certa gente mi fa solo pena») un articolo di Libero in cui si riferisce di una manifestazione di attivisti locali a Trento contro le politiche migratorie messe in atto dall’esecutivo (riportata anche una scritta offensiva, «Salvini mandante degli omicidi razzisti»). Altre frasi dello stesso tenore sono comparse anche a Bolzano. «Basta Buonismo. Salvini muori» si leggeva sulla tenda di un gazebo ieri a una festa sui prati del torrente Talvera, in città. Una festa di Radio Tandem, un'emittente locale con una programmazione multilinguistica e interculturale. «Sono schifato e la cosa non finirà certamente qui», il commento del commissario della Lega dell'Alto Adige Massimo Bessone nel diffondere le immagini.

Il Papa: servono gesti concreti di solidarietà

Intanto Papa Francesco in un tweet nel quale usa l'hashtag #sharejourney (condividi il cammino) rilancia la campagna di Caritas che vedrà iniziative a favore di migranti e rifugiati in tutto il mondo, a partire da oggi e fino al 24 giugno. «Condividiamo con gesti concreti di solidarietà il cammino dei migranti e dei rifugiati», annota il pontefice.

