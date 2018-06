Migranti, Moscovici: «Salvini sbaglia, ma l’Italia non va lasciata sola»

L’Europa risponde, tramite il commissario Ue agli affari economici e monetari, Pierre Moscovici, alla posizione del ministro dell’Interno italiano sul tema migranti. «Anche se interferire negli affari interni di un Paese, commentare questa o quell'altra dichiarazione scioccante o raggelante, può essere una tentazione a cui è estremamente difficile resistere, resisterò con tutte le forze. Dico che la Commissione Ue eserciterà le sue competenze con le regole di cui dispone. Ci sono regole in materia economica e finanziaria ma anche per quanto riguarda lo stato di diritto. Sono le nostre regole comuni e vanno rispettate da tutti. A mio avviso il messaggio di Matteo Salvini non è quello giusto -continua Moscovici in conferenza stampa a Parigi -. Preferire il ripiegamento su se stessi rispetto all'apertura al mondo significa voltare le spalle alla tradizione di ospitalità iscritta nei valori della nostra storia. Ma non sono qui per fare politica: il messaggio che soggiace dietro al gesto di Salvini va ascoltato: gli Stati membri non possono lasciare l'Italia da sola dinanzi alla crisi migratoria». «Capisco che l'Italia attende solidarietà da parte dei vicini, solidarietà economica e anche sui migranti», continua Moscovici. Ma la risposta «non può essere la chiusura delle frontiere, il nazionalismo, la stigmatizzazione di alcune popolazioni. La risposta deve essere creare insieme una politica europea dell'asilo, dell'accoglienza dei rifugiati: è il motivo per cui dobbiamo essere responsabili e solidali. Mi attendo che dall'Italia non parta un messaggio di chiusura ma di inclusione in un insieme comune».

«Gli sbarchi stanno diminuendo, non c’è affatto lassismo»

«Dire che siamo dinanzi a un picco della crisi migratoria non è esatto. Al contrario, siamo in un momento in cui questa crisi si sta affievolendo. Ciò che dobbiamo cercare di fare è proseguire questa diminuzione in modo ordinato e comune», ha detto ancora Moscovici. Il responsabile comunitario ha tenuto a sottolineare che gli arrivi e gli sbarchi di migranti sono scesi del 97% sulla strada balcanica e del 74% sulla rotta del Mediterraneo centrale. «Non siamo rimasti inattivi dinanzi alla sfida migratoria. Certo, questo non significa che abbiamo fatto tutto, ma l'accusa di inazione, di lassismo dell'Europa, è un'accusa completamente di parte», ha insistito, aggiungendo, tra l'altro, che la riforma sul diritto d'asilo «sta progredendo». E i prossimi 15 giorni, con il vertice Ue di fine giugno, saranno cruciali per «ridare speranza all'Europa» oppure «ripiombarci nell'incertezza».

Moscovici ha sottolineato anche come su questi temi si giochi il futuro dell’Ue: «Lo dico senza drammatizzare: oggi, a undici mesi dalle elezioni europee, c'è un rischio esistenziale che plana sul progetto europeo». Il francese ha detto che «viviamo davvero un'epoca tragica della nostra storia, come diceva Raymond Ayron».

Nave Diciotti verso Pozzallo. 519 migranti a bordo

Stasera intanto arriverà a Pozzallo nave Diciotti della Guardia costiera con a bordo 519 persone, salvate in sette interventi in mare, e un cadavere. Tre donne e un uomo, che avevano bisogno di cure mediche urgenti, sono stati trasferiti a Lampedusa. L'approdo è previsto per la tarda serata. Il cadavere era stato recuperato dal mercantile Vos Thalassa che ha soccorso 212 migranti. A bordo della Diciotti ci sono anche i 42 migranti salvati dalla nave militare Usa Trenton, durante un intervento in cui risultano disperse 12 persone. Nonostante l'approdo a Pozzallo sia previsto per la tarda serata, è possibile che lo sbarco a terra dei migranti venga fatto domani mattina, per avere una maggiore sicurezza nelle operazioni.

Toninelli: «Cambiare regole di ingaggio internazionali»

Sul tema migranti è intervenuto anche il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli: «Vanno modificate le regole di ingaggio, a partire dalle convenzioni

internazionali, altrimenti non risolveremo il problema», ha detto Toninelli in un tweet a margine della visita questa mattina alla Guardia Costiera. «Non vogliamo ancora più salvataggi in mare da #Frontex, se poi l'agenzia europea si troverà comunque costretta a portare i naufraghi nei porti italiani» ha aggiunto Toninelli.



Orban: Inseriremo in Costituzione Ungheria il divieto di accoglienza dei migranti economici illegali»

Giro di vite si prospetta intanto in Ungheria: il governo di Viktor Orban inserirà nella Costituzione il divieto di accoglienza dei migranti economici illegali. La modifica costituzionale è stata votata in commissione parlamentare, e sarà approvata in aula domani dalla maggioranza governativa di due terzi del partito del premier Fidesz. Con questa modifica, il primo ministro ungherese cerca un ulteriore argomento per contrastare l'introduzione di quote obbligatorie di accoglienza nell'Ue. (f.s.)

