Migranti, accordo Ue su base volontaria. Macron: centri nei Paesi di primo arrivo

BRUXELLES – Dopo oltre 10 ore di maratona notturna, i Ventotto hanno annunciato qui a Bruxelles nelle prime ore del mattino un accordo sulla futura gestione del dossier migratorio. È stato deciso in buona sostanza di distribuire sul territorio comunitario gli sbarchi di migranti, su base volontaria. L'obiettivo è di allentare le pressioni sui paesi di prima accoglianza, in particolare l'Italia. Il premier italiano Giuseppe Conte ha accolto positivamente l'intesa. Anche se il presidente francese Macron precisa: «I centri di accoglienza vanno fatti nei Paesi di primo ingresso».



I Ventotto hanno deciso «di esplorare il concetto di piattaforme regionali di sbarco», gestite in collaborazione con l'Alto commissariato dell'ONU per i rifugiati. «Queste piattaforme dovranno valutare le situazioni dei singoli, nel pieno rispetto del diritto internazionale, e senza creare un fattore di attrazione» dei migranti che vogliono arrivare in Europa. Non è precisato se le piattaforme debbano essere sul territorio europeo o in paesi terzi.

Adottando conclusioni di un vertice di due giorni che terminerà stamani con una discussione sul futuro della zona euro, i Ventotto hanno poi stabilito che «sul territorio dell'Unione, coloro che sono salvati secondo il diritto internazionale dovrebbero essere presi in carico, sulla base di uno sforzo condiviso, attraverso il trasferimento in centri controllati istituiti negli Stati membri, solo su base volontaria, dove verrà effettuata una selezione rapida e sicura tra migranti irregolari, ritorni e asilanti».

Sia la creazione di centri che la selezione e l'eventuale accoglienza dei migranti avverranno su base volontaria. In buona sostanza i Ventotto hanno deciso di creare in giro per il Mediterraneo delle Ellis Islands, dei luoghi dove i migranti potranno sbarcare e dove verranno presi in consegna. Nei fatti viene rimesso in discussione, almeno su base volontaria, il Regolamento di Dublino, ossia il principio secondo il quale responsabile dell'asilo è il primo paese di sbarco nel porto più sicuro.

Giunto qui a Bruxelles con l'impegno di creare una gestione più comunitaria della crisi migratoria, il premier Conte ha potuto questa mattina dirsi soddisfatto, pur senza esprimere trionfalismo. «Da oggi l'Italia non è più sola». E ancora: «Da questo Consiglio europeo esce un'Europa più responsabile e più solidale». «Sono soddisfatto. Certo, se avessi scritto il testo da solo qualcosa l'avrei fatta diversamente. Ma non ero da solo. Eravamo in 28». Nel documento finale approvato dai Ventotto è «passato un nuovo approccio per quanto riguarda i salvataggi in mare: da ora in poi si prevedono azioni basate sulla condivisione e quindi coordinate tra gli Stati membri».



Più cauto il commento della cancelliera tedesca Angela Merkel, che nei fatti non si è fatta illusioni sulla volontarietà della partecipazione dei governi a questo nuovo schema. «È un buon segno – ha detto la signora Merkel questa mattina all'alba qui a Bruxelles - che dopo una lunga discussione, su un tema molto controverso quale l'immigrazione, siamo riusciti a trovare un accordo. Abbiamo tuttavia ancora molto da fare per ridurre le diverse visioni tra noi».



La stessa signora Merkel è giunta al summit di questa settimana in grave difficoltà politiche. I suoi alleati cristiano-sociali bavaresi vogliono adottare un importante giro di vite e permettere l'espulsione dei migranti irregolari, vale a dire i cosiddetti movimenti secondari, persone giunte in Germania da altri paesi europei senza autorizzazione. Nelle conclusioni di questa mattina, i Ventotto hanno deciso di collaborare per evitare proprio i movimenti secondari.

Il documento negoziato durante la notte rappresenta una svolta a livello europeo, ma è un inevitabile compromesso, con molti aspetti ancora da chiarire. Si capisce che le navi cariche di migranti potranno attraccare in porti europei diversi da quelli italiani e possibilmente anche in paesi terzi dove i migranti verranno presi in carico dalle autorità comunitarie e internazionali. Numerosi diplomatici fanno però notare che bisognerà risolvere non pochi problemi politici e giuridici.





