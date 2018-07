Atlantic Media vende il sito Usa Quartz ai giapponesi di Uzabase

New York - Quartz, il sito di informazione di business creato da Atlantic Media cinque anni or sono per rispondere alle esigenze dell’era digitale, è stato venduto alla società giapponese di financial intelligence Uzabase per una cifra compresa tra i 75 e i 110 milioni a seconda della performance.

La cifra si fa notare, considerata incoraggiante per i media e anzitutto per i pionieri del digitale: negli ultimi anni asset giornalistici sono passati di mano per molto meno, dai 250 milioni di dollari pagati da Jeff Bezos per l’intero Washington Post ai 70 milioni dei quali si è accontentato il New York Times per il Boston Globe. Vale a dire due marchi storici e ricchi di premi Pulitzer.

A vendere è Atantic Media della famiglia di David Bradley, presidente della società che ha già detto in passato di voler cedere i gioielli del suo piccolo impero mediatico che non sarebbe invece rimasto gestito dai suoi figli. Una cessione programmata entro i suoi 70 anni, oggi ne ha 65. Aveva già venduto lo scorso luglio la celebre rivista The Atlantic alla fondazione Emerson Collective di Laurene Powell Jobs.

A comprare è la giapponese Uzabase, che uno dei co-fondatori, Yusuke Umeda, ha detto essersi ispirata a Quartz per il proprio sito di aggregazione in inglese NewsPicks. Quartz ora prenderà le redini di NewsPicks, svilupperà nuovi prodotti e newsletter mirate, e si concentrerà per la crescita su entrate da abbonamenti piuttosto che da pubblicità, a oggi la maggior fonte di revenue del siti. NewsPicks ha 64mila abbonati a 15 dollari al mese e una joint venture con Dow Jones. Gruppi media nipponici, inoltre, non sono nuovi a razzie su marchi di prestigio occidentali per espandersi: Nikkei nel 2015 ha rilevato il Financial Times.

Quartz, in pochi anni, si è affermato come sito d’avanguardia, con storie brevi, arricchite da elementi grafici e anche sperimentazioni controverse con “bot” per produrre automaticamente notizie e integrazione di inserzioni pubblicitarie tra l’informazione. Il sito oggi dispone della propria attività bot, un “bot studio”, e di progetti per uno show video su Facebook. Da poche decine di dipendenti è cresciuto ad oltre 200, metà giornalisti e “tech savvy”. Assai meno chiara è tuttavia oggi la sua rilevanza e qualità quando si tratta di giornalismo: gli articoli originali e forti di qualche anno fa erano sovente citati; oggi si fa fatica a trovare una menzione di qualche significato.

