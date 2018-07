Thailandia, fuori dalla grotta quattro ragazzi, gli altri 8 e l’allenatore domani

Sono stati portati fuori dalla grotta i primi quattro ragazzi dei 12 intrappolati con il loro coach nella grotta Tham Luang in Thailandia (le autorità hanno corretto il numero dopo che era stato diffuso in precedenza il numero di sei ragazzi salvati). Ha raggiunto l’ospedale Prachanukroh di Chiang Rai a circa 60 chilometri la prima ambulanza con dentro due ragazzi salvati. Lo riportano i media thailandesi. Le ambulanze partono dal campo base all’entrata della grotta Tham Luang per dirigersi verso gli elicotteri in stand by in un prato lì vicino. Da lì i ragazzi vengono trasferiti in ospedale. All’operazione partecipano 90 sommozzatori, di cui 40 thailandesi e i restanti 50 provenienti da diverse parti del mondo.

Secondo quanto riferito dai media locali, i primi dei ragazzi intrappolati nella

grotta in Thailandia ad essere usciti sono stati quelli “più deboli”. Lo ha riferito l'inviato di Skynews sul posto. Prima di iniziare le operazioni di evacuazione un medico ha visitato tutti, ragazzi e allenatore, e stabilito una lista di uscita. Quelli rimasti sono “i più forti”.

I ragazzi salvati saranno tenuti in isolamento anche tra di loro e senza vedere le famiglie per le prime 24 ore, come precauzione per evitare infezioni. Lo riportano le tv thailandesi. Un intero piano dell'ospedale Prachanukroh di Chiang Rai è stato riservato per il gruppo. L'area è stata interdetta ai

media.

Dalla grotta viene recuperata una persona per volta. Si immergono 2 sub per ciascuna persona costretta nella cava. Nel pool ci sono 13 diversi stranieri e 5 thailandesi, definiti «un team di all-stars» dai responsabili. Il recupero ha avuto inizio alle 10 locali, le 5 in Italia. Il governatore Narongsak Osatanakorn, che dirige le operazioni, dice che «i ragazzi sono pronti fisicamente e determinati» a resistere fino al termine dell’operazione.

Il recupero potrebbe durare due giorni

Le operazioni di recupero potrebbero durare «un paio di giorni», e sono dipendenti anche dal maltempo. La maggior parte del tragitto per uscire dalla grotta è «percorribile a piedi» e il livello dell'acqua ora è il più basso degli ultimi giorni, dice Osatanakorn, responsabile delle operazioni, senza specificare se e per quanti metri i ragazzi saranno costretti a immergersi. Sull'area attorno alla grotta Tham Luang è ricominciato a piovere in modo insistente, anche se non con la tipica violenza dei monsoni, e la montagna che ricopre la grotta è costantemente circondata da nuvoloni alti poche centinaia di metri. Un'eventuale salita del livello d'acqua all'interno potrebbe complicare e allungare i tempi delle operazioni di recupero. Annunciando il vita libera al blitz, i responsabili dei soccorsi avevano menzionato l'alta probabilità di acquazzoni in arrivo.

I ragazzi saranno divisi in quattro gruppi

I 12 ragazzi intrappolati nella grotta Tham Luang sono stati divisi in un primo gruppo di quattro persone, seguiti da tre gruppi di tre. Poi verranno portati fuori comunque uno alla volta. Lo scrive il Bangkok Post, citando fonti tra i soccorritori e aggiungendo che l'allenatore della squadra di giovani calciatori sarà l'ultimo a uscire. Già nei giorni scorsi, i responsabili dei soccorsi avevano fatto capire che il recupero avrebbe dato precedenza ai ragazzi più pronti fisicamente e mentalmente. L'allenatore era stato segnalato come il più debole, anche perché per giorni aveva rinunciato alla sua parte di cibo, lasciandola ai suoi ragazzi.

