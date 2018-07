Brexit, piano May: libero scambio con Ue ma banche senza «passaporto». Apertura ai migranti qualificati

LONDRA - Dopo due anni di tortuosi negoziati e conflitti interni, il Governo britannico ha presentato il White Paper che delinea il futuro dei rapporti della Gran Bretagna con l'Unione Europea. Il rapporto verrà inviato a Bruxelles per essere esaminato. Michel Barnier, il negoziatore capo Ue, ha detto che verrà studiato attentamente per verificare quanto sia «credibile e realistico».



Le proposte del White Paper sono invariate rispetto a quanto presentato dalla premier Theresa May ai suoi ministri venerdì scorso a Chequers. Nonostante le critiche del fronte pro-Brexit, e le dimissioni per protesta del ministro degli Esteri Boris Johnson, del responsabile dell'uscita dalla Ue David Davis e di altri sottosegretari e deputati, la May ha deciso di mantenere invariata la rotta.

Il nuovo ministro per l'uscita dalla Ue, Dominic Raab, un noto euroscettico, ha dichiarato stamani che le proposte britanniche sono «innovative e credibili» e rappresentano una vera svolta, il primo compromesso fattibile su Brexit. «Chi critica dovrebbe presentare un piano alternativo invece di lamentarsi», ha detto Raab.



La strategia May prevede uno strettissimo allineamento con Bruxelles sul commercio, con regole comuni per facilitare gli scambi ed evitare blocchi alle frontiere. La Gran Bretagna resterebbe in una grande area di libero scambio con la Ue, accettando in toto la libera circolazione delle merci, una delle quattro libertà sancite dai Trattati di Roma.



Andrebbe siglato un «accordo doganale facilitato», un'unione doganale di fatto che allinea la Gran Bretagna alle regole Ue sulle merci industriali e sui prodotti agricoli anche in futuro per garantire il libero scambio e risolvere il problema del confine interno irlandese. Funzionari doganali britannici farebbero da esattori, raccogliendo i dazi per poi passarli alla Ue. Il sistema si basa su controlli telematici high tech al confine per stabilire se le merci sono destinate alla Gran Bretagna o alla Ue.



Londra si riserva però la libertà di stabilire le proprie tariffe e di negoziare accordi commerciali con Paesi terzi, anche se l'allineamento alle regole Ue sarebbe una limitazione a intese con Paesi con norme diverse come gli Stati Uniti. Il Parlamento britannico, sottolinea il documento, resta comunque sovrano e si riserva il diritto di deviare dalle regole Ue.



Non è chiaro se e come il sistema potrebbe funzionare in pratica e lo stesso ministro del Commercio Estero, Liam Fox, ha ammesso ieri in Parlamento che «sono meccanismi che non sono mai stati messi in pratica e non è certo che le regole sarebbero accettate dall'Organizzazione mondiale del commercio».



Il White Paper prende le distanze invece dalle altre tre libertà di circolazione sancite dalla Ue: servizi, capitali e persone. Sui servizi, soprattutto finanziari, che rappresentano l'80% dell'economia britannica, il Governo britannico ha rinunciato alla speranza di un riconoscimento reciproco delle regole ma spera di arrivare a un'intesa sull'equivalenza. In ogni caso finirà il “passporting” e le banche britanniche dovranno aprire una sede in un altro Paese Ue per poter operare sui quei mercati.



Stop a libera circolazione delle persone (ma le porte non saranno chiuse)

La libera circolazione delle persone finirà e Londra si riprenderà il controllo delle frontiere, ma c'è l'impegno a stipulare un «mobility framework», un accordo per facilitare l'ingresso di cittadini Ue in Gran Bretagna e dei cittadini britannici nei Paesi Ue per motivi diturismo, studio o di lavoro, anche se la May ha sottolineato oggi che «non sarà più permesso alle persone arrivare dall'Europa nella remota possibilità che possano trovare un lavoro». Londra inoltre non accetta la sovranità della Corte di Giustizia europea, ma si impegna a «prendere in considerazione» le sue decisioni.

