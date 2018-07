Trump stronca la Brexit di May: impossibile accordo commerciale Usa-Regno Unito

Donald Trump è arrivato ieri a Londra e ha concesso una intervista al tabloid Sun, di proprietà del suo sostenitore Rupert Murdoch, in cui si scaglia contro Theresa May sua ospite, interferisce negli affari interni britannici dando giudizi negativi sulla Brexit, loda Boris Jonhson, ministro degli Esteri che si è dimesso pochi giorni fa, «sarebbe un grande primo ministro». Soprattutto dice che la Brexit così come è concepita - ieri è stato pubblicato il White Paper -«influirà negativamente nei rapporti commerciali fra Gran Bretagna e Stati Uniti», più precisamente finirà per «uccidere la speranza» di qualunque nuovo accordo commerciale fra i due Paesi.

L’intervista è stata pubblicata poche ore prima il pranzo tra Trump e May e il tè con la Regina Elisabetta. Prima dunque di incontrare i massimi rappresentanti del Paese che lo ospita, Trump definisce «molto sfortunati» i risultati per i negoziati sulla Brexit. «Se concludono un accordo del genere - specifica Trump - noi avremmo a che fare con l’Unione europea invece che con il Regno Unito, e questo ucciderà probabilmente ogni ipotesi di accordo». Continua: «Mi sarei comportato in modo molto diverso - dice Trump al tabloid che ha spinto per Brexit - ho davvero detto a Theresa May cosa avrebbe dovuto fare ma lei non mi ha ascoltato».



La Casa Bianca ha cercato di correggere il tiro di queste poco ortodosse dichiarazioni. Ha fatto sapere che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump

«apprezza e rispetta moltissimo» il primo ministro britannico Theresa May, pur criticata dal tycoon nell’intervista esclusiva al Sun in cui la accusava di aver inficiato, con il suo piano, quello che il suo Paese si aspettava dalla Brexit.



«Trump nervoso e ferito»

Agitato, irritato per le critiche, suscettibile. Così il giornalista che ha intervistato Donald Trump per il Sun, Tom Newton-Dunn, ha descritto ai media britannici il presidente americano durante il loro colloquio. «Era nervoso, incrociava le braccia spesso» ha rivelato l'autore dell'esplosiva intervista definendo Trump “sensibile” alle critiche. «Conosce molto bene la Gran Bretagna, ma è rimasto molto colpito dalle accuse che ha ricevuto alla vigilia della visita e da quando è arrivato. Sapeva del pallone (con le sembianze caricaturali del presidente in versione bambino capriccioso, ndr) che volerà su Londra. Credo che lo abbia ferito», ha raccontato ancora il notista politico del tabloid aggiungendo che Trump «comprende la Brexit filosoficamente e ideologicamente. Era brexiteer già negli anni 80».

