Trump: «Ue nostro nemico. In parte anche Russia e Cina»

Donald Trump ha descritto la Ue come un «nemico» degli Usa in un'intervista alla Cbs registrata ieri. Trump ha affermato che gli Usa hanno «molti nemici», compresa la Ue, in particolare rispetto a «cosa fanno a noi in tema di commercio». «Non lo si crederebbe dell’Ue, ma sono un nemico». Trump ha indicato anche la Russia come un nemico «in certi aspetti», e la Cina «economicamente». Su quest'ultima ha precisato: «Non vuol dire che sono cattivi. Non vuol dire nulla. Vuol dire che sono concorrenti».

La indiscrezioni sui contenuti di questa intervista hanno cominciato a diffondere proprio quando l’Air Force One del presidente degli Stati Uniti decollato da Glasgow, in Scozia, diretto in Finlandia dove è in programma domani l'atteso faccia a faccia con il leader russo Vladimir Putin.

Via tweet la risposta a Trump del presidente del Consiglio Ue Donald Tusk:

«L'America e l'Ue sono i migliori amici. Chiunque dica siamo nemici diffonde fake news».

