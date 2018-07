Ferrari: chi è Louis Camilleri, il manager che prenderà il posto di Marchionne in Ferrari

Louis Carey Camilleri, componente del board Ferrari, è secondo le indiscrezioni di Automotive News il successore di Sergio Marchionne nella carica di amministratore delegato della casa di Maranello. Il presidente sarà John Elkann.

Classe 1955, maltese, ma nato ad Alessandria d'Egitto, con studi in Svizzera, una laurea in economia e business administration all'Università di Losanna e una carriera da top manager con la valigia sempre pronta. E' salito all'onore delle cronache più che con la sua carriera prestigiosa ai vertici di Kraft prima e di Philip Morris poi, per una presunta relazione con l'ex top model Naomi Campbell, 48enne, che gli è valsa, suo malgrado, lo scorso anno la copertina dei giornali scandalistici britannici, The Sun e The Mirror. Galeotto narrano le cronache rosa è stato il comune amore per la Formula Uno. Il Sun racconta di una segreta fuga romantica dei due lo scorso anno su un jet privato.

Camilleri, narrano invece le cronache finanziarie, ha cominciato giovanissimo come business analyst nella conglomerata americana di chimica e tecnologia W.R. Grace and Company. Nel 1978, giovanissimo, è passato in Philip Morris e ha fatto una lunga carriera fino a quando nel 1995 è stato nominato Ceo di Kraft Foods. L'anno dopo è diventato Cfo di Philip Morris. Colosso del tabacco di cui qualche anno dopo è diventato il numero uno a livello globale. Con un super ingaggio da top manager tra stipendio, bonus e azioni, più simile a quello di una star del calcio o a un pilota di Formula Uno, che fece storia. Camilleri è stato anche nel consiglio di amministrazione della messicana America Movil, quarto operatore di telefonia mobile al mondo per numero di abbonati, e di Telmex International, holding di telecomunicazioni messicana. Gli viene attribuito un patrimonio personale di oltre 180 milioni di euro. Padre di tre figli, divorziato dalla dal 2004, Camilleri sarà dunque molto probabilmente il successore di Marchionne alla guida di Ferrari.



Non è ancora chiaro se il board di Fca designerà anche un successore per la guida del gruppo. Il direttore finanziario Richard Palmer e il capo del business europeo di Fca Alfredo Altavilla e il numero uno del brand Jeep Mike Manley sono spesso citati come possibili candidati alla successione di Marchionne in Fca. Negli ultimi tempi si sono succedute anche le voci su un possibile coinvolgimento di Vittorio Colao, in uscita da Vodafone. Anche se da mesi, Marchionne ed Elkann continuavano a ripetere che avrebbero preso la strada della successione interna per la sostituzione. Sostituzione che sarebbe dovuta avvenire, nei piani della società e di Marchionne, alla primavera del 2019, dopo l'approvazione dei prossimi conti annuali. Ma che le condizioni di salute del manager con maglioncino blu, che ha salvato dal fallimento Fiat e ha rilanciato il gruppo con la sua gestione, hanno accelerato. Una pagina che si chiuderà tra poche ore nella sede Fca di Torino.

