Brexit, Londra teme la rottura dei negoziati «per errore»

L’Unione europea non cede su Brexit. Anche se il rischio, come ha ricordato il nuovo ministro degli Esteri britannico, Jeremy Hunt, in visita a Berlino, è quello di concludere il divorzio con la Ue senza accordo, e solo «per caso».

Michel Barnier, che guida per Bruxelles i negoziati su Brexit, ha manifestatointeresse per le ultime posizioni prese dal governo di Theresa May, in questi giorni in difficoltà proprio sul dossier europeo. Per esempio sulla questione dei confini irlandesi. Avrebbe però detto un no molto deciso sul tema dei servizi finanziari. Nell’ultima proposta di Londra, il Governo accettava di perdere il “passaporto” europeo, ma puntava a ottenere qualcosa in più rispetto al sistema di “equivalenza”. È il meccanismo che permette per esempio a compagnie degli Usa o di Singapore di entrare nell’Unione con un iter semplificato. Scatta nel caso in cui Bruxelles riconosca - con una decisione unilaterale e in principio revocabile - che le regolamentazioni sono rigorose quanto quelle europee.

Londra avrebbe chiesto un sistema diverso: una governance comune del sistema di concessione dell’accesso al mercato unico, con una sorta di “riconoscimento reciproco”, insieme a una garanzia per i diritti acquisiti. Barnier, secondo il Financial Times, avrebbe obiettato che una perdita di potere a favore di un paese terzo sul tema dei servizi finanziari, sarebbe inaccettabile.

Il tema dei servizi finanziari, in realtà, non è il solo a tenere ancora lontane le posizioni. Londra vorrebbe avere libero accesso ai mercati dei prodotti ma non a quelli dei servizi, proposta di difficile applicazione - come ha detto Barnier ai giornalisti venerdì scorso - per il forte contenuto di servizi in molti prodotti industriali.

Queste obiezioni inquietano molto il governo di Londra, in forte difficoltà in Parlamento e nell’opinione pubblica. Il nuovo ministro degli Esteri Jeremy Hunt, che ha sostituito Boris Johnson dimessosi proprio in polemica con l’andamento delle trattative su Brexit, ha avvertito - durante la sua prima visita all’estero, a Berlino - che le trattative potrebbero finire con un mancato accordo «per caso», solo perché i negoziatori europei aspettano che Londra «ceda»: «Penso che molte persone, nell’Unione europea, pensino che devono solo aspettare abbastanza perché la Gran Bretagna ceda; e questo non accadrà». Ha anche avvertito che una Brexit caotica «cambierebbe l’atteggiamento del pubblico britannico verso l’Europa per una generazione e porterebbe a una frattura nelle relazioni che sarebbe molto dannosa».

Il tempo in ogni caso stringe: i negoziatori sperano di concludere l’intesa per ottobre, in modo che sia ratificata in tempo per il 29 marzo 2019, quando la Gran Bretagna uscirà formalmente dall’Unione europea (anche se l’accordo dovrebbe prevedere una fase di transizione). Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas ha detto che l’Unione europea vuole un’intesa, ma non ha fatto concessioni alla controparte. Un non accordo, secondo il Fondo monetario internazionale, colpirebbe anche l’Unione europea generando nel lungo periodo un danno pari a 1,5 punti di pil.

© Riproduzione riservata