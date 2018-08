Canada, 4 morti per una sparatoria. La polizia: «Cessato allarme»

Almeno quattro persone sono state uccise in una sparatoria verificatasi a Fredericton, città di 56mila abitanti capitale della provincia del New Brunswick, in Canada. Due delle vittime erano poliziotti. Fermato l’assalitore. Le autorità di Fredericton, località che si trova a Nordest di Montreal, attraverso Twitter avevano chiesto ai residenti di «rimanere in casa con le porte sbarrate». Subito dopo, un nuovo tweet avvertiva: «Abbiamo un sospetto in custodia. La polizia continua a tenere l’area di Brookside confinata per il prossimo futuro mentre l’indagine è in corso. Si prega di continuare a evitare l’area». Infine, il cessato allarme.

Fredericton Police are responding Brookside Drive area. The public is asked to avoid the area and stay in their hom… https://twitter.com/i/web/status/1027870637782642690 – Fredericton Police(CityFredPolice)

Nel 2014, in un’altra sparatoria di massa a Moncton, nel New Brunswick, tre ufficiali di polizia canadesi furono uccisi e altri due feriti. Si trattò di uno dei peggiori episodi di questo genere in Canada, dove le leggi sulle armi da fuoco sono più severe di quelle degli Stati Uniti e gli attacchi mortali alla polizia sono rari. Tuttavia, negli ultimi anni la proliferazione delle armi ha portato a un aumento dei crimini. Il mese scorso, un uomo armato si è scagliato contro la folla di una strada molto trafficata di Toronto, uccidendo due persone e ferendone altre 13 prima di suicidarsi. Ieri l’Ontario ha annunciato maggiori risorse per la polizia e il proposito di allungare i tempi di custodia cautelare per chi ha commesso reati con armi da fuoco.

