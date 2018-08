Senza intesa stop al regime preferenziale

Le novità introdotte dalle Dogane in materia di «Made in» e il dibattito sui nuovi assetti della Ue dopo il divorzio con Londra rilanciano il tema dell’origine (preferenziale e non) delle merci. Una leva di export fondamentale per le imprese, che non possono subire passivamente gli obblighi dichiarativi, spesso affrontati in maniera non esaustiva, con pesanti ricadute a livello sanzionatorio. Al momento dell’importazione e dell’esportazione, infatti, sono dichiarati i regimi di origine non preferenziale (Onp) e preferenziale (Op), sulla base di atti giuridici che impegnano gli operatori nazionali.

L’origine non preferenziale delle merci è frutto di un complesso procedimento informativo (sull’origine dei prodotti e delle materie prime utilizzate nei processi di lavorazione) e dichiarativo (in dogana e con documenti di origine) che rende un prodotto spendibile come made in Ue, made in Italy o in altro paese terzo. Solo rispondendo alle regole doganali, infatti, un prodotto può fregiarsi di una determinata origine non preferenziale. Lo confermano le recenti linee guida pubblicate dalle Dogane (con la nota n. 70339/18), formalizzando un principio significativo. Per attribuire l’Onp a un prodotto si applicano le regole generali del Codice doganale: una merce è «Made in» se interamente ottenuta o sostanzialmente lavorata in un Paese. Valgono inoltre le regole speciali previste dal Regolamento Ue n. 2446/18 e, per i prodotti non coperti da quest’ultimo, la posizione comune espressa dalla Ue nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del Commercio (Wto). Questo principio fornisce un livello di copertura integrale per le merci movimentate da e per la Ue.

Con la tipologia di origine preferenziale, invece, le imprese che muovono le merci nel quadro di un accordo di libero scambio tra la Ue e uno o più Paesi possono infatti beneficiare, in importazione, di riduzioni o esenzioni daziarie e, in esportazione, presentare i propri prodotti come particolarmente competitivi, senza dazi per il cliente finale. È un tema molto attuale che le imprese devono considerare e sfruttare e che diventa una leva di export o un canale di approvvigionamento in importazione spesso decisivo. Per questa ragione una creazione di un’Unione doganale o di una zona di libero scambio tra la Ue e Londra dopo la Brexit sarebbero le uniche due soluzioni che permetterebbero alle merci di viaggiare a dazio zero. Considerato l’aumento di dichiarazioni doganali del 20% in importazione e del 15% in esportazione derivante dall’uscita di Londra dall’Unione, un’ipotesi di hard Brexit o di no deal renderebbe invece questi dazi soggetti alla fiscalità ordinaria, con evidenti effetti sul libero scambio.

© Riproduzione riservata