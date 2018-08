Trump: dazi su ogni auto che arriva dalla Ue

«Metteremo una tassa del 25% su ogni auto che arriverà negli Stati Uniti dall'Unione europea» lo ha detto la notte scorsa il presidente americano Donald Trump nel corso di un comizio in West Virginia, secondo quanto riporta la

Cnbc online.



Nello stesso comizio il presidente degli Stati Uniti arringa non menziona mai né l'ex avvocato Michael Cohen che poco prima ha presentato la sua ammissione di colpevolezza per otto capi d'accusa in un tribunale a New York in seguito ad un accordo raggiunto con le autorità federali, né l’ex manager della sua campagna elettorale Paul Manafort che ad Alexandria, in Virginia, è stato giudicato colpevole di otto capi d'accusa.



Trump ha parlato per circa un'ora spaziando fra una serie di argomenti a lui cari, dai dazi cinesi al suo buon rapporto con il leader nordcoreano Kim Jong Un.

Ed è proprio sui dazi che è intervenuto il ministro del commercio Wilbur Ross in una intervista al Wall Street Journal: la controversa inchiesta che mira a capire se l'amministrazione Trump deve o meno imporre dazi sulle auto prodotte al di fuori degli Usa slitta, dice Ross, doveva arrivare entro il mese in corso e invece

«non è certo se l'analisi sarà resa nota entro la fine del mese». Il suo slittamento, ha aggiunto, non prescinde «dai negoziati» in corso con la Ue da un lato, e il Messico e il Canada dall'altro.

© Riproduzione riservata