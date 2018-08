Londra lavora a un proprio sistema di navigazione satellitare alternativo a Galileo

LONDRA - Da sola nello spazio: la Gran Bretagna dopo Brexit intende mettere a punto il proprio sistema di navigazione satellitare. Questa settimana il Governo annuncerà uno stanziamento di 100 milioni di sterline per lo studio di fattibilità del progetto, che sarebbe un’alternativa al programma dell’Unione Europea Galileo.

Dopo l’uscita dall’Unione Europea la Gran Bretagna, suo malgrado, sarà esclusa per questioni di sicurezza da Galileo, un programma da dieci miliardi di euro. Forze armate e agenzie governative britanniche non potranno avere accesso alla versione criptata quando il satellite sarà operativo. Londra si è lamentata che le imprese britanniche sono già state allontanate dal progetto mesi prima della data ufficiale di Brexit nel marzo 2019 e ha criticato la «posizione deludente» e intransigente presa dalla Commissione Ue.



La Gran Bretagna ha già contribuito con anni di lavoro e oltre un miliardo di sterline a Galileo e intende chiedere un risarcimento a Bruxelles. Il programma Ue, che era partito nel 2003 e dovrebbe essere concluso nel 2020, è un sistema di posizionamento satellitare per uso sia civile che militare che punta a rendere l’Europa autonoma e non più dipendente dal sistema americano Gps.

Il Governo di Londra intende ora creare un'alternativa “made in Britain” al Gps e a Galileo, sfruttando le tecnologie britannche già messe a punto per il programma europeo e il grande numero di esperti inglesi che negli ultimi anni si sono dedicati al progetto. «Se all'industria britannica non viene concesso di competere in modo equo, è logico cercare un'alternativa», ha detto Greg Clark, ministro dell’Industria, negando che l'annuncio sia una strategia negoziale per costringere la Ue a fare concessioni in materia.



La Gran Bretagna si sta già preparando alla sua corsa solitaria nello spazio. Il mese scorso è stato annunciato che Sutherland, un luogo remoto sulla costa settentrionale della Scozia, ospiterà il primo spazioporto britannico, dal quale in futuro partiranno i satelliti. La creazione di un sistema satellitare tutto britannico è «del tutto credibile e fattibile», ha dichiarato Graham Turnock, ad dell'Agenzia spaziale britannica.



Un problema è il costo: si calcola che creare un sistema di posizionamento satellitare ex novo costerebbe tra i 3 e i 5 miliardi di sterline. La Gran Bretagna è ancora in regime di austerità e dopo anni di tagli alla spesa pubblica una spesa del genere sarebbe criticata. Londra, però, è decisa a procedere e potrebbe allearsi con Paesi del Commonwealth come l'Australia per ridurre i costi del progetto. Secondo Clark siamo solo «all'inizio di una nuova era spaziale britannica».

© Riproduzione riservata