Pensioni, Putin allenta la riforma dopo le proteste (ma solo per le donne)

Nessun Paese, tra quelli che fanno parte dell’Ocse (l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), ha un’età pensionabile più bassa di quella in vigore in Russia: 60 anni per gli uomini, 55 per le donne. Un livello peraltro mai toccato dai tempi di Stalin: dal 1932, quando l’aspettativa di vita nel Paese si riduceva ai 40 anni. Oggi, a 66,4 per gli uomini e 77,2 per le donne, la speranza media di vita in Russia è di 71,9 anni.



Come in diversi altri Paesi, anche in Russia l’invecchiamento della popolazione e il calo demografico rendono non più rinviabile una riforma del sistema pensionistico che si appoggia ancora a un sistema distributivo, senza essere riusciti a far decollare davvero una rete di fondi pensione privati. Nel 2030, si calcola, il numero dei pensionati supererà quello della popolazione attiva, l’impegno finanziario dello Stato è in continuo aumento: il Cremlino non può più permettersi un’età pensionabile così bassa. Eppure, al solo sentir parlare di riforma la protesta è esplosa in tutto il Paese, e la popolarità di Vladimir Putin è caduta in dieci giorni dal 78 al 64%. E questo malgrado il presidente, nel giugno scorso, facendosi scudo del premier Dmitrij Medvedev avesse mandato avanti il governo ad annunciare (nel giorno di inizio dei Mondiali di calcio!) un innalzamento dell’età pensionabile a 65 anni per gli uomini, e a 63 per le donne.



In un Paese in cui dopo i 45/50 anni è difficile trovare lavori ben remunerati, e dove la pensione media di vecchiaia equivale a 209 dollari, i fronti del disagio si intrecciano. Molti pensionati cercano di integrare entrate così ridotte con lavori saltuari, là dove ancora sopravvivono: le signore anziane che ancora stazionano nei gabbiotti di guardia in fondo a ogni scala mobile di ogni stazione del metrò, o quelle impegnate a rastrellare a mano le aiuole dei parchi, o a distribuire ancora i biglietti su autobus per il resto modernissimi. Mestieri a loro volta insostenibili.



Pur avendo assicurato più volte, nel corso degli anni, che non avrebbe mai alzato l’età pensionabile, Putin ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco. Mercoledì è apparso in televisione ad affrontare i suoi connazionali, nella speranza di avere ancora su di loro una presa sufficiente a convincerli: la riforma è inevitabile. Per attutire il colpo, con aria inusualmente contrita, Putin ha ridotto da otto a cinque anni l’innalzamento dell’età pensionabile per le donne, a cui sarà chiesto di lavorare fino a 60 anni, non più 63. Grazie alla riforma, ha aggiunto il presidente, sarà possibile elevare i livelli delle pensioni di più del 40% entro la fine del suo attuale mandato, nel 2014.

Basterà questo, e una manciata di altri benefici sociali, per conservare a Putin l’aura di Zar buono? A innescare le proteste è la consapevolezza che, con un’aspettativa di vita così bassa, a ognuno resterà poco tempo per godersi il meritato riposo: «Fai un favore allo Stato - era scritto quest’estate a Omsk durante una manifestazione di protesta - muori prima di andare in pensione».

