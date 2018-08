Moscovici: «Toni ostili dall’Italia ma saremo costruttivi sui conti. Bene Tria»

L’establishment comunitario si interroga sul futuro dell’Italia, dopo una estate segnata da un confronto acceso tra Roma e i suoi partner, sul fronte migratorio così come sul versante finanziario. I mercati stessi sono sul chi vive. In una intervista pubblicata stamani dal Sole 24 Ore in edicola o in versione digitale, Pierre Moscovici, il 60enne commissario agli affari monetari, non nasconde le sue preoccupazioni per la situazione politica in Italia e chiarisce i termini della discussione sul prossimo bilancio italiano nel momento in cui alcuni esponenti della maggioranza vorrebbero portare il deficit oltre il 3% del pil o fermarsi un attimo prima, al 2,9%.



«All’Italia nel 2018 è chiesta una riduzione dello 0,3% rispetto allo 0,6% del Pil previsto dalle regole – ha spiegato il commissario al corrispondente a Bruxelles del Sole 24 Ore Beda Romano –. Uno sforzo dimezzato a causa della fragilità della ripresa (…) Naturalmente incoraggio il governo a fare in modo che l’esecuzione del bilancio sia prudente e rispettosa degli impegni dell'Italia in modo da minimizzare i rischi di deriva dei conti quest'anno». In questo contesto, l'uomo politico ritiene il ministro dell’Economia Giovanni Tria un interlocutore «serio e ragionevole».



Per quanto riguarda il 2019, Pierre Moscovici chiede all’Italia una riduzione «corposa» del deficit strutturale, mentre alcuni esponenti della maggioranza di governo vorrebbero un deficit pubblico superiore al 3,0% del Pil. Le regole di bilancio «sono state accettate da tutti. Hanno una loro logica, che si applica in modo particolare all'Italia se è vero che il loro obiettivo è di limitare l'indebitamento. Un paese che si indebita non ha più margini di manovra per stimolare la crescita economica e finanziare i servizi pubblici».



© Riproduzione riservata