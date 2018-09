Turchia, la svalutazione della lira fa volare le bollette (e l’inflazione)

La drammatica svalutazione della lira turca (-42% da inizio anno sul dollaro) fa volare il costo delle bollette. L’impennata del costo dell’energia importata ha infatti costretto le autorità di Ankara ad alzare drasticamente il prezzo di gas ed elettricità. Botas, la società che gestisce la distribuzione del gas, ha alzato i prezzi per uso industriale del 14% e quelli domestici del 9 per cento. Stessi aumenti per l’elettricità.

È solo un primo assaggio dei «dolori» economici cui saranno sottoposti i cittadini turchi a causa della riduzione del potere d’acquisto della loro moneta, in un Paese che negli ultimi 12 mesi ha accumulato un disavanzo con l’estero di 60 miliardi di dollari (circa il 7% del Pil). L’economia turca è molto dipendente dall’importazione di beni e servizi dall’estero e dunque un deprezzamento della sua moneta si traduce in una «tassa» per niente occulta prelevata dalle tasche dei suoi cittadini. Non solo, ma secondo le stime di Jp Morgan sulle banche e imprese turche pesa un debito estero di 146 miliardi di dollari in scadenza entro un anno. Se la caduta della lira non si ferma, il costo di questi debiti sarà insostenibile e la crisi da valutaria diventerà bancaria. Il pericolo di insolvenza di banche o imprese è reale.

L’inflazione fa paura

Intanto i turchi fanno i conti con l’inflazione: quella ufficiale a luglio è già salita al 15,8% annuo (+25% i prezzi alla produzione), ma potrebbe accelerare al 17% in agosto secondo le previsioni degli analisti interpellati da Bloomberg (il dato è atteso lunedì). Con il crollo della lira nelle ultime settimane, l’inflazione reale potrebbe essere molto più elevata: secondo il professor Hanke della Johns Hopkins University negli ultimi giorni è schizzata quasi al 100 per cento.

Turkey's annual inflation rate measured for today, 9/1/18, is 96%, while the monthly inflation rate is 29%. – Prof. Steve Hanke(steve_hanke)

Banca centrale sotto pressione

Per placare una bufera che non sembra arrestarsi la Banca centrale dovrebbe intervenire senza indugi. La sua prossima riunione è in agenda il 13 settembre: gli analisti consigliano a gran voce all’istituto monetario di alzare con decisione i tassi di interesse, come ha fatto - a dire il vero con scarso successo finora - la banca centrale argentina (dove il costo ufficiale del denaro è stato portato al 60%). Su questa strada però si è messo di traverso il presidente Erdogan, acerrimo nemico degli aumenti dei tassi di interesse e sostenitore della bizzarra tesi secondo la quale l’aumento del costo del denaro fa salire l’inflazione. Ogni volta che si affronta l’argomento, Erdogan parte con il solito attacco ai finanzieri senza scrupoli, alle agenzie di rating e ai governi occidentali, rei di voler affossare il suo governo. La realtà è che gli investitori finora non si sono fidati delle risposte date dalle autorità alla tempesta valutaria che si è abbattuta su Ankara.

