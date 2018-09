Siria, raid aerei su Idlib. Monito di Trump ad Assad e Russia

Sono cominciati oggi i raid aerei governativi siriani sulla regione di Idlib al confine con la Turchia come preparazione all'offensiva di terra, annunciata da settimane, contro l'ultima roccaforte anti-regime nella Siria occidentale. Lo riferiscono media siriani e fonti locali, affermando che gli attacchi aerei per il momento si concentrano nell'area di Jisr ash Shughur, a ovest del capoluogo di Idlib. Raid sporadici sono in corso anche tra Hama e Idlib. Secondo fonti di Ong ci sarebbero i primi quattro civili morti.

Interrogato in proposito, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha risposto ai giornalisti di chiedere al ministero della Difesa: «Non ho informazioni operative su ciò che stanno facendo i nostri militari» ha detto circa un possibile coinvolgimento diretto russo nelle manovre.

Non ha quindi avulto molto effetto il monito lanciato da Donald Trumpsu Twitter al regime di Assad per non provocare una nuova tragedia umanitaria in Siria. «Il presidente Bashar al

Assad - scrive il presidente degli Stati Uniti - non dovrebbe attaccare sconsideratamente la provincia di Idlib in Siria. E russi e iraniani farebbero un grave errore umanitario nel prendere parte a questa possibile tragedia umana. Centinaia di migliaia di persone potrebbero essere uccise. Non facciamo che questo accada!». Pronta la risposta di Mosca: Idlib è un covo di terroristi.

Il messaggio, ancora una volta affidato ai social network da parte del presidente Usa, arriva dopo che da giorni media internazionali e analisti parlano dei preparativi per l’attacco finale a quella che viene considerata l’ultima roccaforte dei ribelli. Secondo queste recenti notizie e come riporta anche Bloomberg, la Siria e i suoi alleati avrebbero ammassato truppe e mezzi nell’area in vista di un massiccio attacco. A manifestare preoccupazione anche il governo della Francia, anche per il possibile impiego di armi chimiche da parte di Damasco. Tanto che il ministro degli esteri francese ha detto che il Paese è pronto ad agira in una simile evenienza. Analogo messaggio era stato fatto pervenire dagli Usa, il 23 agosto scorso, al responsabile per la sicurezza russa.

Proprio la Russia ha invitato l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) a non trascurare i rapporti su un possibile «provocatorio» uso di armi chimiche a Idlib: lo ha detto il rappresentante permanente della Russia

all’Opac, Alexander Shulgin, secondo quanto riferito dalla Tass. «I Paesi occidentali stanno cercando di politicizzare l’Opac» ha detto, Opac che invece, a suo dire, «potrebbe alzare la sua voce quale organizzazione internazionale competente per sottolineare l’inammissibilità di simili provocazioni e insistere affinché si discuta di ogni argomento in modo civile».

Nel frattempo anche la Turchia non resta con le mani in mano. Ankara ha inviato nelle ultime ore nuovi rinforzi militari al confine con la Siria da impiegare nella provincia nordoccidentale di Idlib, contro cui appare sempre più vicina la minaccia di un'offensiva su vasta scala di Damasco con il sostegno russo e iraniano. Almeno 8 camion che trasportavano tank M60 e altri mezzi d'artiglieria sono giunti nella notte nel distretto di Elbeyli della provincia frontaliera di Kilis, per essere poi trasferiti alle truppe di Ankara già presenti a Idlib con 12 postazioni di monitoraggio stabilite nei mesi scorsi nell'ambito del processo di Astana con Mosca e Teheran. L’obiettivo turco, spiegano fonti militari citate da Hurriyet, è anche quello di controllare eventuali movimenti di profughi in fuga verso i suoi confini.

Pronta ieri la risposta di Mosca all’avvertimento di Trump: Idlib è un covo di vipere, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha proseguito sottolineando come «parlare solo con avvertimenti senza considerare l’intera situazione in Siria, probabilmente non è l’approccio migliore».

