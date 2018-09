Rublo e sanzioni, la Russia alza i tassi per la prima volta dal 2014

La Russia, sostiene il Fondo monetario internazionale, avrebbe potuto concedersi un altro taglio dei tassi di interesse - sarebbe stato il 16° allentamento dal gennaio 2015 - a patto di tenere sotto controllo le pressioni inflazionistiche, tuttora al di sotto del 4%. Ma Elvira Nabiullina, alla guida della Banca centrale, ha dimostrato ancora una volta di andare avanti per la propria strada resistendo, più che alle dichiarazioni dell’Fmi, a quelle degli esponenti del governo che nei giorni scorsi avevano chiarito la propria preferenza ad allentare le redini.

Una stretta, aveva detto il consigliere economico di Vladimir Putin Andrej Belousov, sarebbe «altamente indesiderabile». Mentre Dmitrij Medvedev, il primo ministro, si era insolitamente inserito nel dibattito auspicando tassi più bassi. Vladimir Putin non aveva detto nulla.

Aumento di un quarto di punto

Venerdì la decisione, piuttosto inattesa: la governatrice ha dato ascolto soltanto all’andamento del rublo - ai minimi dal 2016 - e al dato dell’inflazione, un campanello d’allarme risalito in agosto al 3,1 percento. La Banca centrale russa ha dunque annunciato l’aumento del tasso chiave dal 7,25 al 7,50%, mettendo inoltre in pausa il programma di acquisti in valuta fino alla fine dell’anno. Un modo per alzare la guardia e non mettere a rischio il cammino compiuto dalla Nabiullina dalla drammatica notte del 16 dicembre 2014, quando il crollo del rublo (qui il cambio con l’euro) l’aveva costretta a salire dal 10,5 al 17%: da allora il costo del denaro ha potuto gradualmente scendere, accanto a un’inflazione a cui la Russia ha messo finalmente le redini, mantenendola al di sotto del tetto del 4 per cento.

Le sanzioni incombono

Conquiste che vengono ora messe a rischio dalle tensioni internazionali, la fuga dei capitali dagli emergenti - a partire dalla Turchia, la prospettiva sempre più vicina di una conclusione drammatica della guerra in Siria. Il petrolio, risalito sopra quota 70 dollari al barile, non è più così determinante per il rublo, su cui incombe invece una ragnatela di sanzioni che gli Stati Uniti si apprestano a ribaltare sulla Russia, minacciando addirittura di colpire qualunque transazione in dollari e gli acquisti di titoli governativi russi: una delle proposte di legge all’esame del Congresso americano è soprannominata “bill from hell”, diabolica al punto da suscitare timori per l’impatto sull’economia globale. Ed è questa la preoccupazione centrale per Mosca: che le tensioni siano arrivate a un punto tale che le decisioni della Banca centrale - una stretta per frenare l’inflazione, o un allentamento per aiutare la crescita - non saranno più determinanti . L’autunno, peraltro, riserva un altro fronte caldo per il Cremlino, con la riforma delle pensioni che Putin ha cercato di far accettare di buon grado alla popolazione. Il ritorno dell’inflazione non farebbe che incendiare ulteriormente le proteste.





