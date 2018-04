GM, utili in picchiata (-60%), pesa la ristrutturazione della attività in Sud Corea

General Motors ha chiuso il primo trimestre del 2018 con un tonfo degli utili attribuibili ai soci di circa il 60% annuo a 1 miliardo di dollari contro i 2,6 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. Il risultato è stato condizionato negativamente per quasi 1 miliardo di dollari da oneri da ristrutturazione pari a 900 milioni di dollari nella Corea del Sud, dove il gruppo di Detroit sta chiudendo un impianto e dove sta negoziando con il governo per ottenere aiuti e continuare le sue attività nel Paese.

Al netto di voci straordinarie, GMha registrato utili per azione pari a 1,43 dollari, in calo del 18% sull'anno precedente ma oltre le stime degli analisti per 1,24 dollari per titolo. I ricavi sono scesi del 3% a 36,1 miliardi, per via del calo della produzione in Usa dovuto a un rallentamento previsto di alcune fabbriche; anche in questo caso per le attese sono state superate: erano ferme a 34,6 miliardi.

Il Ceo Mary Barra in una nota ha detto che “i risultati del trimestre sono stati in linea alle nostre attese con una produzione pianificata in calo nell'America del Nord per via della transazione verso i nostri nuovi Chevrolet Silverado e il GMC Sierra”, simboli del maggiore rilancio in due decenni dei suoi pickup truck; ciò richiede uno stop nella produzione in tre fabbriche nordamericane. Per la prima donna al mondo ad essere finita al volante di un produttore di auto, GM è sulla strada giusta per mettere a segno “un altro anno forte nel 2018”. Gm ha sottolineato che anche costi in aumento delle materie prime hanno pesato sui risultati.

La Cina ha sostenuto i conti confermandosi la seconda maggiore fonte di utili del gruppo e il mercato principale in termini di volumi. Dalla joint venture nella seconda economia al mondo, Gm ha registrato profitti record nei tre mesi al 31 marzo scorso pari a 597 milioni di dollari (+18% annuo); là le vendite sono salite dell'8% grazie al traino dei Suv a marchio Chevrolet e delle vetture di lusso a marchio Cadillac.

L'azienda - il principale produttore di auto in Usa - ha confermato le guidance per l'intero esercizio, nel quale si aspetta profitti piatti a metà tra i 5 e i 7 dollari per titolo. Nel pre-mercato il titolo GM cede lo 0,8% dopo avere chiuso ieri una seduta in rialzo dello 0,47% a 38,11 dollari. Da inizio anno ha perso il 7% e negli ultimi 12 mesi ha aggiunto il 12 per cente.



