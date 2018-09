Fca pensa alla 500L ibrida: produzione in Serbia nel 2019

Fca potrebbe avviare la produzione della nuova 500L ibrida nello stabilimento serbo di Kragujevac. La notizia arriva dal giornale locale Novosti. La produzione dovrebbe partire nella seconda parte del 2019. Soltanto a febbraio di quest’anno il sito di Kragujevac ha sfornato la 500L numero 500mila, traguardo che testimonia il grande successo del modello lanciato nel 2012. La fabbrica in Serbia è stata inaugurata proprio quell’anno dopo un triennio di lavori e un miliardo di investimenti per ammodernare l’infrastruttura, rinnovare gli edifici e i dipartimenti produttivi e installare i più moderni sistemi di produzione.

La 500L da ormai cinque anni si ritrova ai vertici in Europa per il suo segmento di mercato, risultando leader assoluto in Italia e Spagna. Nel 2017 la Fiat 500L ha raggiunto una quota di mercato di quasi il 22% nel Vecchio continente e di oltre il 52% nel Bel Paese. A questi risultati hanno contribuito i nuovi modelli Cross e City Cross lanciati lo scorso anno, attraverso i quali si è cercato di capitalizzare la personalità crossover del modello. Le vendite nei primi mesi del 2018 risultano positive, in Europa sono cresciute del 5% su base annua, mentre in Italia la quota di mercato è risultata di oltre il 50% per il suo segmento.

Per riaffermare la proprialeadership sul mercato, la Fiat 500L è stata ridisegnata nel 2017. Attualmente il modello è disponobile in tre versioni, ognuna con il proprio carattere e un equipaggiamento specifico: il modello Cross con il suo look crossover, 25 millimetri in più di distanza dal suolo e con un nuovo Mode Selector, Urban, concepito per la vita in città, e Wagon disponibile in versione sette posti. Completano la gamma il modello 500L City Cross e la nuova 500L Mirror. La svolta, secondo quanto riferiscono fonti di stampa di oltre Adriatico, potrebbe essere la gamma ibrida.

