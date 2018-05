Calcolo complicato per le sanzioni tributarie legate alle dichiarazioni fiscali

Nella presente relazione verranno esaminati, sinteticamente le principali sanzioni cui va incontro il contribuente e l’intermediario in ipotesi di violazioni nella redazione e nell’invio delle dichiarazioni



Infedele dichiarazione

Se nella dichiarazione è indicato ai fini delle singole imposte un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o comunque un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito (ai fini delle imposte dirette), ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile (ai fini Iva) superiori a quelli spettanti, è prevista una sanzione amministrativa dal 90 al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.

Per credito effettivamente utilizzato, si intende quello che è stato utilizzato in compensazione in F24 o in dichiarazione a scomputo dell’imposta dovuta ovvero rimborsato. Non si considera utilizzato il credito riportato nelle dichiarazioni successive.



Nella determinazione della sanzione per infedele dichiarazione, occorre far riferimento solo a quella parte di credito non spettante, effettivamente utilizzata dal contribuente. Il contribuente, infatti, non avendo utilizzato il credito, non ha tratto alcun vantaggio e, conseguentemente, non ha arrecato alcun danno all’Erario. Ne consegue così che qualora sia esposto in dichiarazione un credito superiore a quello spettante e lo stesso (o parte di esso) non sia stato utilizzato dal contribuente, la violazione commessa è punita con la sanzione da 250 a 2mila euro, senza recupero d’imposta.



Il nuovo regime sanzionatorio per la dichiarazione infedele prevede poi delle attenuanti nelle ipotesi di errori di competenza di elementi che hanno concorso alla formazione del reddito imponibile. La sanzione ordinaria, dal 90 al 180%, è così ridotta di un terzo quando l’infedeltà è conseguenza di un errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente. Se poi non vi è alcun danno per l’erario, la sanzione è di 250 euro. Ne consegue che nei casi in cui un ricavo o un costo, secondo l’ufficio, andava inserito in un diverso periodo di imposta rispetto a quello individuato dal contribuente, la sanzione (dichiarazione infedele) va ridotta di un terzo: in luogo del 90% il 60% e in luogo del 180%, il 120 per cento. È necessario, a tal fine, che il ricavo oggetto di contestazione risulti già inserito in una dichiarazione presentata.



È poi prevista la sanzione fissa di 250 euro, nel caso in cui, l’errata imputazione del componente reddituale non abbia comportato un «danno per l’Erario»: il differente trattamento sanzionatorio (sanzione ridotta in percentuale ovvero sanzione fissa) dipende quindi dalla sussistenza o meno del «danno per l’Erario». La norma, però, non fornisce dei criteri per l’identificazione di tale danno.



Sul punto la relazione illustrativa afferma che «si tratta esclusivamente delle ipotesi in cui l’anticipazione o la posticipazione dell’elemento reddituale non abbia prodotto alcun vantaggio nei confronti del contribuente».



Tale affermazione, però, non sembra conferente rispetto al testo normativo: essa infatti non dà rilievo al danno erariale (previsto dalla legge), ma al “vantaggio” per il contribuente. Si tratta, a ben vedere, di situazioni che, in alcune ipotesi, potrebbero non coincidere: non necessariamente infatti un vantaggio per il contribuente comporta un danno per l’erario. È il caso proprio dell’esempio riportato nella relazione: un contribuente anticipa un elemento positivo di reddito in un’annualità in perdita, con la conseguenza che se tale elemento positivo si fosse imputato nell’esercizio corretto, avrebbe determinato una maggiore imposta dovuta. Secondo la relazione, nella specie è sussistente il danno erariale e pertanto va applicata la sanzione proporzionale.

È auspicabile quindi che intervengano presto direttive in tal senso che possibilmente si attengano al dettato normativo e non alle considerazioni della relazione illustrativa, evitando che il “danno all’Erario” sia differentemente interpretato da ufficio a ufficio.



Omessa presentazione

La dichiarazione dei redditi si considera omessa quando trascorsi 90 giorni dalla scadenza, il contribuente non esonerato dalla dichiarazione dei redditi, non provvede a presentare il modello 730 o il modello Unico - Redditi. Le sanzioni in queste ipotesi sono così sintetizzabili:

• sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute (articolo 1 comma 1 e 3 del Dlgs 471/97). La sanzione è dal 60 al 120% nel caso in cui il contribuente provveda a presentare una nuova dichiarazione entro i termini della dichiarazione per l’anno successivo mentre rimane dal 120 al 240% se non provvede alla nuova presentazione. Possibile poi, usufruire del ravvedimento operoso solo però se è presentata entro 90 giorni. Per la sanzione dal 60 al 120%, infatti, applicabile alla dichiarazione presentata entro l’anno successivo, non è possibile alcun ravvedimento;

• omessa dichiarazione senza imposte dovute: in questa ipotesi di applica la sanzione da 250 euro a mille euro. Se si presenta la dichiarazione entro i termini dell’anno successivo, la sanzione va da 150 a 500 euro e anche in questa ipotesi, il ravvedimento è possibile solo se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza originaria.



Dichiarazione integrativa

La dichiarazione integrativa va presentata per correggere e/o modificare una dichiarazione presentata nei termini. Sono così escluse le ipotesi di dichiarazione omessa ovvero tardiva.

Il contribuente che intende rettificare una dichiarazione già presentata può beneficiare del ravvedimento operoso.

Per individuare la sanzione ordinaria cui applicare le riduzioni previste per il ravvedimento operoso, occorre verificare il momento in cui avviene la presentazione dell’integrativa.

• entro 90 giorni dalla scadenza originaria: sostituisce la precedente e la sanzione varia a seconda del tipo di errore corretto. Se la correzione riguarda errori rilevabili da controllo automatizzato e formale (ad es. errata indicazione di un credito o degli acconti versati) è dovuta la sanzione per omesso versamento da ridurre secondo le previsioni del ravvedimento. Se la correzione riguarda errori non rilevabili dal controllo automatizzato (ad es. omessa indicazione di un reddito o ricavo) la sanzione di riferimento è di 250 euro, ravvedibile a 1/9, e la sanzione omesso versamento sull’eventuale differenza dovuta;

• oltre 90 giorni dalla scadenza originaria: la dichiarazione integrativa può essere presentata fino alla scadenza del termine di decadenza del potere di accertamento. La sanzione di riferimento dipende dalla violazione che si corregge. Per gli errori rilevabili da controllo automatizzato e formale è dovuta la sanzione per omesso versamento, ridotta secondo le previsioni del ravvedimento. Non è dovuta la sanzione fissa di 250 euro per l’infedele dichiarazione. Se l’errore non è rilevabile dal controllo automatizzato, invece, è dovuta solo la sanzione sull’infedele dichiarazione che assorbe anche la sanzione per l’eventuale omesso versamento che quindi non è dovuta (circolare 42/E/2016).



Per quanto riguarda poi gli acconti, il tardivo o insufficiente versamento può essere ravveduto ma occorre verificare quando è stata presentata la dichiarazione integrativa rispetto al versamento.



Sanzioni intermediario

L’articolo 7-bis del Dlgs 241/1997 sanziona da 516 a 5.164 euro l’omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni ad opera degli intermediari abilitati in base all’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/98.



Si ritiene sia applicabile il disposto del nuovo l’articolo 7, comma 4-bis del Dlgs 472/97 (introdotto dal Dlgs 158/2015), secondo cui «salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà». Ne consegue che se l’intermediario invia la dichiarazione con un ritardo massimo di 30 giorni, la sanzione irrogabile va da 258 a 2.582 euro.



Tale sanzione è indipendente da quelle previste dal Dlgs 471/97 per le violazioni fiscali commesse dai contribuenti: infatti, si tratta di irregolarità non di questi ultimi ma degli intermediari abilitati o dei Caf. Quindi, nell’omessa dichiarazione dei redditi/Iva/Irap e dei sostituti d’imposta e in presenza di incarico tempestivo del contribuente/sostituto d’imposta:

• a quest’ultimo vengono irrogate le sanzioni dal 120% al 240% dell’imposta o delle ritenute non versate di cui agli artt. 1, 2 e 5 del Dlgs 471/97;

•all’intermediario viene contestata la sanzione da 516 a 5.164 euro per l’omesso invio della dichiarazione.



Queste sanzioni hanno natura tributaria. Secondo la circolare 195/E/1999 la sanzione a carico dell’intermediario non opera se le dichiarazioni tempestivamente trasmesse, ma scartate dall’Amministrazione, vengono correttamente ritrasmesse entro 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo di scarto. Inoltre, il comunicato stampa del ministero delle Finanze 21 ottobre 1999 ha chiarito che le sanzioni non si applicano se il ritardo è stato determinato per difficoltà di connessione al servizio telematico ovvero di messa a punto delle procedure informatiche.



Le dichiarazioni consegnate agli intermediari oltre il termine per la presentazione in via telematica sono inviate entro un mese dalla data contenuta nell’impegno di trasmissione.



In questa ipotesi, all’intermediario non sono irrogate sanzioni, a condizione che l’invio avvenga entro un mese dall’accettazione dell’incarico. Detto in altri termini, secondo tale interpretazione, se l’intermediario accetta un incarico conferito dopo la scadenza, la sanzione viene irrogata se la dichiarazione è inoltrata decorso un mese dall’accettazione.



Vale, in linea generale, la data indicata nel frontespizio della dichiarazione, a meno che l’intermediario sia in grado di dimostrare l’errore materiale, producendo un documento del contribuente di data certa anteriore al giorno in cui è stata inviata la dichiarazione



Decadenza

La decadenza del potere di controllo e rettifica delle dichiarazione segue le seguenti regole:

• controllo automatizzato: la cartella deve essere notificata a pena di decadenza entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

• controllo formale: la cartella deve essere notificata a pena di decadenza entro il quarto anno successivo a quello di presentazione dichiarazione

• accertamento imposte dirette e Iva: la notifica dell’atto impositivo deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ed entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione in caso di omessa presentazione

