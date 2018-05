Le risposte delle Entrate/1 - L’«esborso» entra in dichiarazione quando si concretizza

La disapplicazione dei requisiti di certezza e determinabilità in base all’articolo 109 comma 1 del Tuir (articolo 2, comma 1, lettera a), Dm 3/8/2017) comporta la deducibilità dei componenti reddituali secondo le regole di competenza previste dai principi contabili, con l’eccezione degli oneri iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti dell’Oic 31 (articolo 9 del Dm 8 giugno 2011). In quest’ultimo caso, qualora la scadenza e l’ammontare della passività diventino certi dopo il 31 dicembre, ma prima della redazione del bilancio, è consentito portare in deduzione l’onere già nella dichiarazione dei redditi dell’esercizio di competenza tenendo anche conto di quanto stabilito dall’articolo 14, comma 3 del Dpr 600/1973? Si riporta un esempio a riguardo. In presenza di un contenzioso con un ex dipendente in corso al 31 dicembre2017, l’onere che viene definito a seguito di sentenza o transazione nel mese di marzo 2018, e conseguentemente iscritto nei fondi del bilancio 2017 per l’esatto importo pagato (Oic 29), può essere dedotto già nella dichiarazione Redditi 2018 riferita al 2017? Lo stesso vale nel caso di accantonamenti per il rinnovo di contratti collettivi di lavoro, chiusi nei primi mesi del 2018, che prevedono un’integrazione delle retribuzioni del 2017, che vengono iscritti, per l’esatto ammontare pagato nei fondi del bilancio 2017?

Come evidenziato dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nella newsletter di febbraio 2018, sulla base delle indicazioni fornite con l’OIC 29, un fatto successivo non porta all’iscrizione in bilancio di un credito o di un debito che giuridicamente è sorto nell’esercizio successivo, ma unicamente a un aggiornamento delle stime del valore delle attività e passività già esistenti alla chiusura dell’esercizio tenuto conto delle condizioni in essere alla data di chiusura del bilancio. Sulla base di tale ricostruzione a livello contabile, pertanto, un onere divenuto “certo” successivamente alla chiusura dell’esercizio x, può essere portato in deduzione dal reddito dell’esercizio x+1.

Quindi, con riguardo agli esempi proposti, si ritiene che sia l’onere derivante dalla sentenza o transazione con l’ex dipendente intervenuta a marzo 2018 , sia l’onere per l’integrazione delle retribuzioni chiuse nei primi mesi del 2018 siano deducibili nel periodo di imposta 2018. Nel modello redditi 2018, relativo al periodo di imposta 2017, sarà necessario operare le opportune variazioni in aumento per sterilizzare l’importo degli accantonamenti imputati a conto economico.

