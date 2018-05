Mps, chiuse le indagini sulla «banda del 5%»: 13 indagati

È stato chiuso dalla procura di Siena il filone di indagini sulla cosiddetta “banda del 5%”, nato da una costola dell'inchiesta su Banca Mps: 13 gli avvisi di conclusione indagini notificati. Associazione a delinquere transnazionale, finalizzata alla commissione di più delitti di truffa aggravata in danno del patrimonio dell'istituto di credito Banca Monte dei Paschi di Siena, è l'ipotesi d'accusa contestata dalla procura a Gian Luca Baldassarri, ex capo area finanza di Mps, e ad altre 12 persone.

Oltre a Baldassarri, considerato dalla procura di Siena, fin dall'apertura del fascicolo, la figura di spicco del gruppo, gli avvisi di conclusione indagine sono stati notificati a Alessandro Toccafondi, all'epoca vice di Baldassarri in Mps, a Antonio Pantalena, a Pompeo Michele Fabio Pontone, Giorgio Filippetto e Italia Sinopoli. Gli ultimi quattro tutti dipendenti di Mps, all'epoca nella filiale di Londra. Con loro la notifica di conclusione indagini è arrivata anche a Davide Ionni, Maurizio Fabriz e Fabrizio Cerasani, Luca Borroni e Agnese Marchesini del Gruppo Enigma. Per la seconda associazione a delinquere transnazionale, contestata dalla procura di Siena, sono indagati anche Alberto Torghele e Fabio Allocco del Gruppo Lambda Securities.

Le «complesse e articolate investigazioni», coordinate dal Procuratore della Repubblica Salvatore Vitello, sono state condotte dai sostituti procuratori Giuseppe Grosso, Antonino Nastasi e Aldo Natalini insieme al Nucleo speciale di polizia valutaria di Roma, si sono focalizzate sulla ricostruzione dell'operatività di trading svolta Over The Counter dall'Area Finanza della banca senese. In particolare, spiega una nota, gli accertamenti svolti anche con rogatorie estere (Lussemburgo, San Marino, Singapore, Gran Bretagna e Svizzera), hanno permesso di ipotizzare due associazioni per delinquere transnazionali, entrambe partecipate da personale dell'Istituto senese.

Il primo «sodalizio criminoso», cui «prendevano parte anche i titolari del broker inglese Enigma, era volto a garantire a quest'ultimo un lucro costante e spropositato, in sicuro danno di Mps - spiega la procura - pilotando il prezzo delle operazioni condotte da entrambi i soggetti». Le plusvalenze conseguite da Enigma - 6,6 milioni di euro - «scaturivano da operazioni in derivati su corporate bonds, venivano poi in parte retrocesse ai sodali della Banca senese, tramite innumerevoli flussi finanziari transitati attraverso conti off-shore e conti omnibus» presso banche estere fino a Singapore.

La seconda associazione per delinquere prevedeva la partecipazione di un introducing broker elvetico, Lambda Securities, che indirizzava la banca senese in operazioni in equity concluse con Credit Agricole Luxemburg tra il 2005 e il 2009. L'istituto lussemburghese, in realtà, operava per conto di altre società straniere, tutte riconducibili ai medesimi proprietari del broker. Le operazioni hanno riguardato scambi di strumenti finanziari per un valore complessivo pari a quasi 3 miliardi di euro. Parte delle plusvalenze realizzate, «attraverso vorticosi flussi finanziari che hanno interessato il Lussemburgo e le Bahamas», giungevano sempre secondo la procura di Siena, nella disponibilità di Baldassarri presso conti accesi in Singapore. Il danno arrecato a Mps sarebbe pari a 4,5 milioni di euro.

Aggiornamento del 2 maggio 2018.

“Il 6 marzo 2018, il procedimento nei confronti di Alberto Torghele e Fabio Allocco si è concluso con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, esclusa l'aggravante della transnazionalità del reato di associazione a delinquere al fine di commettere truffe in danno del patrimonio di MPS contestato ad entrambi”.

© Riproduzione riservata