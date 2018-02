Gli italiani tornano in vacanza: Emilia, Puglia e Spagna tra le mete più gettonate

Gli italiani tornano a fare vacanze, non solo quelle mordi e fuggi. E 8 su 10 scelgono di restare in Italia: con Emilia e Puglia tra le mete più gettonate per le vacanze lunghe (Spagna e Francia per l’estero). E con il ricorso all’affitto di alloggi privati - vedi il fenomeno Arbnb - che prende sempre più piede. Dopo gli anni più bui della crisi dal 2015 viaggiatori e numero di giorni in vacanza sono tornati a crescere anche tra i connazionali. Così dice l’Istat nel suo ultimo report che l’anno scorso ha contato 66 milioni e 347 mila viaggi con pernottamento: con un aumento di quelli effettuati per vacanza (+1,3 milioni) e una netta diminuzione di quelli per lavoro (-1 milione).



Tra i dati più importanti c’è quello del ritorno a vacanze più lunghe rispetto al passato. Il nuovo report «viaggi e vacanze in Italia e all’estero» appena pubblicato dall’Istat sottolinea infatti come rispetto al 2016 la durata media dei viaggi è cresciuta attestandosi a 5,8 notti (6 per quelli di vacanza e 3,5 per quelli di lavoro), per un totale di circa 383 milioni di pernottamenti (+7,7%). Il dato forse più eclatante è la crescita delle vacanze lunghe (oltre quattro notti), stimate in 32,7 milioni (+9,1%), in forte aumento per il secondo anno consecutivo. Stabili invece le vacanze brevi (28 milioni), mentre i viaggi di lavoro diminuiscono ancora (-15,6%), raggiungendo il livello più basso dal 2007 (5,7 milioni).





Nell’81% dei casi i viaggi hanno come destinazione principale località nazionali. Le vacanze lunghe estive in Italia si svolgono più frequentemente in Emilia-Romagna (13,6%) e Puglia (12,4%), mentre il Trentino-Alto Adige è la meta preferita in inverno (14,0%) e in autunno (12,4%). Per le vacanze lunghe primaverili emerge la Campania, che risulta prima nella graduatoria del secondo trimestre (18,6%). Le destinazioni dei viaggi all’estero (il 19,0% dei viaggi complessivi) sono principalmente i Paesi dell'Unione europea (13,4%). La Spagna è la meta preferita per le vacanze lunghe all'estero (13,6%), la Francia per quelle brevi (15,8%) e per i viaggi di affari (17,7%). Tra i viaggi con mete extra-europee, gli Stati Uniti sono la destinazione preferita per le vacanze lunghe (4,1%) ma soprattutto per i viaggi d’affari (7,1%).



Nel 2017 cresce anche il numero complessivo di turisti. In media ogni tre mesi risulta impegnato in un viaggio il 21,8% degli italiani, contro il 19,2% del 2016.

Nella stagione estiva si concentra il 41,3% dei viaggi e oltre un terzo della popolazione parte per le vacanze (+7,6% rispetto all'estate 2016). In estate, la durata media delle vacanze (8,4 notti) è quasi il doppio di quella degli altri trimestri. Le sole vacanze lunghe durano in media, in questo periodo, 10,8 notti.

Gli alloggi privati si confermano la sistemazione preferita (54,3% dei viaggi e 62,3% dei pernottamenti), soprattutto per le vacanze lunghe (59,1% dei viaggi, 65,5% delle notti). Le strutture collettive sono gli alloggi più frequentati per i viaggi di lavoro (80,6% dei viaggi e 70,7% delle notti).

Come succede ormai da qualche anno a questa parte è in costante crescita il fenomeno delle prenotazioni on line. Il 55,7% dei viaggi è prenotato direttamente, il 36,6% avviene senza prenotazione e solo il 7,4% tramite agenzia. La quota di viaggi prenotati via Internet aumenta, rispetto al 2016, di oltre cinque punti percentuali, interessando il 44,0% delle vacanze lunghe e il 55,0% dei viaggi di lavoro. L’auto rimane il mezzo di trasporto più utilizzato per viaggiare (61,4% dei viaggi), soprattutto per le vacanze brevi (66,3%). Seguono aereo (18,6%) e treno (9,8%).

