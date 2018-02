Al Museo della scienza di Milano sbarcano i marziani

Cosa meglio dello strumento più usato dai ragazzi può far intraprendere un viaggio su Marte? Ispirato al film «Sopravvissuto» e a «L’uomo su Marte» è nato un progetto per Ps4 in grado di far provare questa esperienza. Il tutto è realizzato attraverso apparecchiature più che moderne: visore a realtà aumentata e controller innovativi.

Dal 10 febbraio nei weekend il Museo nazionale della scienza e della tecnologia propone infatti un’attività di realtà virtuale, per la prima volta in Italia in collaborazione con la Sony interactive entertainment Italia. Portando i visitatori su Marte e Luna con playstation 4.

I partecipanti avranno la possibilità di provare una evoluta tecnologia , con 14 postazioni disponibili, ma anche di svolgere attività insieme ai curatori e agli animatori del museo che guidano i partecipanti lungo un percorso narrativo tra virtuale e reale, grazie anche alla presenza fisica di oggetti unici, storici e contemporanei, in mostra nelle sale del museo.



Il percorso lunare è dedicato alla simulazione della missione Apollo 11, che per prima portò gli uomini sulla Luna, mentre con l'esplorazione marziana «The Martian virtual reality experience» il pubblico può cimentarsi nei panni di un astronauta in missione sul pianeta rosso.



La partnership tra Sony Interactive Entertainment Italia e il Museo proseguirà per tutto il 2018 con lo svolgimento di altri percorsi in realtà virtuale sempre dedicati ai temi del Museo.

Nei mesi di marzo, aprile e maggio, con un calendario già definito (10-11 e 17-18 marzo; 21-22 e 28-29 aprile; 12-13 e 19-20 maggio) i visitatori potranno unire alla visita della mostra “Marte. Incontri ravvicinati con il Pianeta Rosso” (9 febbraio – 3 giugno 2018) l'esperienza virtuale dedicata a Marte.

I posti sono limitati e disponibili solo su prenotazione, che sarà attivata all'inizio di ogni mese. Le attività in Vr sono comprese nel prezzo del biglietto di ingresso al Museo.



Luna

Si può rivivere in prima persona la missione spaziale che per prima portò gli uomini sulla Luna il 20 luglio 1969. In compagnia di Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins si diventa un astronauta dell’Apollo 11: pilota il modulo di comando, effettua l'allunaggio e le operazioni sul suolo lunare e rientra a Terra con l'ammaraggio nell'Oceano Pacifico. Indossando il visore Ps e accompagnato da un astrofisico potrai intraprendere l'avventura del più grande viaggio mai portato a termine dal genere umano in questa simulazione in realtà virtuale realizzata grazie all'audio e i dati originali della Nasa.

Marte

In «The martian virtual reality experience» si viene accompagnati da Luca Reduzzi, curatore collezioni Astronomia e Spazio del Museo nazionale della scienza e della tecnologia. Nei panni dell'astronauta Mark Watney, protagonista del film Sopravvissuto - The Martian diretto e prodotto da Ridley Scott e supervisionato dal direttore della divisione per le scienze planetarie della Nasa - dopo essere stato abbandonato sul suolo di Marte si rivivono i in prima persona alcune sequenze della pellicola, portando a termine alcune operazioni per aumentare le tue chance di sopravvivenza.

Indossando il visore Ps e accompagnato dal racconto e dai consigli di un astrofisico potrai metterti alla prova in uno scenario di un futuro prossimo quando l'uomo visiterà per la prima volta il pianeta rosso.



Peraltro, l’Agenzia spaziale europea con l'Agenzia spaziale russa porteranno un proprio modulo scientifico su Marte con un’ azienda italiana che ha realizzato la trivella spaziale per esplorare il sottosuolo alla ricerca di forme di vita. Si tratta della Leonardo Company (ex Finmeccanica) e lo stabilimento in cui è stata realizzata per Exomars 2020 è a Nerviano (MI) presso la sua partecipata Thales Alenia Space.

ha collaborato Gaia Bronzo

© Riproduzione riservata