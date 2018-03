Veicoli anti-traffico su misura per la città

A differenza delle moto, almeno per ora, il 2018 non ha portato molte novità nel settore degli scooter: al salone Eicma di novembre si sono visti pochi modelli nuovi, anche se di sostanza, alcuni restyling interessanti e concept che lasciano intravvedere come saranno i mezzi nell’immediato futuro. A tal proposito, sono illuminanti sul futuro prossimo i due concept di Kymco, il Cv2 e il Cv3, uno a due, l’altro a tre ruote; in comune hanno la modularità: si adattano a un uso da soli e con passeggero, con o senza bagagli. E vanno quasi dappertutto, con gomme adeguate e parafango alto. In generale, i giochi sembrano concentrarsi sulle medio-piccole cilindrate, a parte alcune eccezioni storiche, come lo Yamaha Tmax, da anni in testa alle classifiche di vendita.

Lo scooter è sempre più strumento di trasporto per evitare il traffico, poco status symbol, al quale ci si affeziona poco (ma non sempre): in effetti, è proprio su questo sentimento che puntano i servizi di sharing, in cui lo scooter è un semplice strumento per spostarsi il più velocemente possibile. Gran parte degli utenti cercano comodità, economicità e sicurezza: non è un caso se da anni in testa alle vendite troviamo la famiglia degli Sh di Honda (125, 150 e 300 cc), ruote alte con Abs e motori assai poco assetati e rispettosi dell’ambiente.

Economica ed ecologica è senza dubbio la Vespa Elettrica, la grande attesa del Gruppo Piaggio, che dovrebbe arrivare entro l’estate. Il cuore è una power unit in grado di erogare una potenza continua di 2 kW e una di picco di 4 kW, con prestazioni superiori a quelle di un cinquantino con motore termico. L’autonomia è di 100 km, che salgono a 200 nella versione X che affianca un generatore al motore elettrico. Per ricaricare la batteria agli ioni di litio basta svolgere il cavo posto nel sottosella e collegare la spina a una presa elettrica a muro, oppure a una delle colonnine di ricarica; per una ricarica completa occorrono quattro ore. Prodotta interamente nello stabilimento di Pontedera, Vespa Elettrica sarà acquistabile con un canone mensile inclusivo di un pacchetto di servizi creato ad hoc.

In tema di downsizing dei motori va ricordato il C 400 X, la novità 2018 di Bmw che amplia così la propria offerta di scooter a tre modelli (l’ultimo arrivato affianca il C650 Sport e il C 650 GT). Il C 400 X monta un motore monocilindrico, raffreddato ad acqua, con una potenza massima di 34 cv, raggiunta a 7500 giri, un telaio tubolare d’acciaio, una forcella telescopica con steli da 35 mm di diametro e, al posteriore, due molle regolabili nel precarico. La strumentazione è composta da uno schermo Tft da 6,5 pollici a colori, e può disporre del Bmw Motorrad multi-controller per collegare il proprio smartphone allo scooter. Infine, nel sottosella, dotato del sistema Flexcase per aumentare la capienza quando lo scooter è in sosta, entrano un casco integrale e un jet. Il C 400 X promette di essere un mezzo sicuro: ha Abs e controllo di trazione di serie, oltre a una potente illuminazione a led.

In tema di sicurezza, la doppia ruota anteriore tra gli scooter (ma non solo: vedi la Yamaha Niken) è una delle strategie per riportare sullo scooter gli automobilisti spaventati dalla maggior “pericolosità” delle due ruote. Per il 2018 Piaggio presenta due nuove versioni del suo tre ruote: l’MP3 350 Sport e l’MP3 500, in due varianti una più elegante (Business) e l’altra più sportiva (Sport), tutti con impianto d’illuminazione full led. Arriva un nuovo parabrezza fumè, più protettivo, e una sella più comoda, con uno schienalino per il passeggero più confortevole. Quanto ai motori, il monocilindrico dell’MP3 500 assicura il 10% di potenza in più (ora 41 cv), con un migliore sound allo scarico, mentre il mono dell’MP3 350 è di 350 cc con oltre 30 cv. Per tutti i modelli, Abs e Asr sono di serie, così come il navigatore TomTom Vio per l’allestimento Business; lo Sport, invece, riceve ammortizzatori a gas e due dischi freno anteriori dal profilo a margherita. Su entrambi è confermata la tecnologia delle due ruote anteriori indipendenti e basculanti, con la particolare sospensione a quadrilatero articolato.

Anche Peugeot ha un modello a tre ruote a listino, il Metropolis, dallo scorso gennaio proposto in allestimento Allure Emerald Blue: spinto a un motore monocilindrico di 400 cc, monta ruote anteriori indipendenti e inclinabili da 13 pollici, ed è dotato di Abs sviluppato con Continental e Nissin e associato al controllo di trazione, che prevede tre mappature: Sport, Urban e Off; non manca la smart-key per avviare il motore senza usare la chiave.

Arriveranno poi da Taiwan alcuni nuovi modelli: il Kymco Xciting 400 S e il Sym Maxsym TL1. Il primo punta tutto sulla sportività: ha un nuovo supporto motore che aumenta la rigidità del telaio, forcella a doppia piastra, come quella delle moto, e un monocilindrico da 399 cc che eroga 36 cavalli. Abbiamo poi luci full led e un sottosella che può essere raggiunto sollevando la sola sella del guidatore, rendendo più agevole riporre e recuperare gli oggetti.

Punta invece a far concorrenza ai maxiscooter (TMax in primis) il Maxsym TL1 che monta un bicilindrico da 465 cc, e vanta 40 cv di potenza massima. Il propulsore è montato in mezzo alla pedana in modo che il peso venga ripartito al 50% tra anteriore e posteriore; inoltre, è dotato di frizione a bagno d’olio, contralbero di bilanciamento per ridurre le vibrazioni ai bassi regimi e trasmissione finale a catena. Di qualità il comparto sospensioni, con una forcella a steli rovesciati che fa tanto moto, così come il forcellone in alluminio.

