Fi-Lega, alleanza a dura prova nella partita sui vertici delle Camere

Sullo scivoloso terreno delle’elezione dei presidenti delle Camere in programma venerdì, rischia di consumarsi un evento politico di primo piano: la deflagrazione dell’alleanza di centrodestra. Sembra infatti in corso un vero e proprio braccio di ferro tra Forza Italia e Lega sulla scelta del presidente del Senato.

Forza Italia insiste su Romani

Il partito di Silvio Berlusconi propone come candidato del centrodestra alla presidenza del Senato l’ex capogruppo Fi Paolo Romani. Quella di Forza Italia è una richiesta pressante a Matteo Salvini. Quasi un aut aut: o Romani al vertice di Palazzo Madama o l’alleanza di centrodestra non c’è più. Il timore degli azzurri è quello di una spartizione M5S-Lega in cui la Camera vada ad un pentastellato e il Senato a un leghista certificando una nuova alleanza nello scacchiere politico che inevitabilmente mandi in soffitta la coalizione di centrodestra così come si è presentata alle elezioni. «Penso che anche oggi, che i rapporti di forza interni al centro destra sono cambiati - mette bene in chiaro Maria Stella Gelmini - debbano valere le regole che sono valse in questi anni, in cui Berlusconi è sempre stato il leader, non solo di Forza Italia, ma del centro destra. Quindi penso che ci debba essere pari dignità tra alleati. Questo significa che per esempio, con riferimento alle elezioni dei presidenti di Camera e Senato, il gioco non può essere a due ossia tra Cinque stelle Lega, ma vada allargato alla coalizione di centro destra».

Il veto di Di Maio

In assenza di precise risposte da parte di Matteo Salvini sulla richiesta di Forza Italia, un dato incontrovertibile è offerto dal leader M5S. Di Maio ha infatti messo in chiaro che non considera accettabili candidati ai vertici delle Camere che abbiano subito condanne. Un modo per dire - pur senza fare nomi - che la proposta di Romani è per lui fuori luogo. L’ex capogruppo di Fi è infatti stato condannato per un episodio di peculato (per utilizzo improprio del cellulare affidatogli dal comune di Monza quando era assessore) e dunque, in quanto tale, non avrebbe per Di Maio le carte in regola per salire sullo scranno più alto di Palazzo Madama.

Salvini tra Fi e M5S

In questo scenario, il leader della Lega si trova fra due fuochi: Fi che minaccia la rottura dell’alleanza se Romani viene escluso dalla carica di presidente del Senato e M5S che considera Romani “inadatto”. Oltretutto, stando ad alcune prese di posizione del Pd, sembrerebbe farsi strada l’ipotesi di un possibile appoggio a Romani da parte del Pd. «Su Romani c’è un dibattito forzato, politico - commenta l’ex capogruppo Dem Ettore Rosato, mi pare un no a prescindere. Non condividiamo le liste di proscrizione M5S a momenti alternati: vediamo se mantengono la parola sulla non iscrizione di quelli che non hanno effettuato tutti i rimborsi ». Se il Pd potrebbe quindi fare asse con Forza Italia sull’elezione di Romani, restano ancora coperte le mosse della Lega: si batterà per Romani e per mantenere integra l’alleanza o giocherà in proprio? Difficile dirlo adesso, anche perché l’elezione dei presidenti delle Camera si intreccia con la successiva formazione del governo.

Autonomia del centrodestra al ballottaggio in Aula

In questo quadro, occorre tener conto anche di un altro elemento non secondario: le regole per l’elezione del presidente del Senato. Se nei primi tre scrutini è richiesta la maggioranza assoluta, quindi è necessario un accordo fra almeno due dei tre poli presenti in Parlamento, dal quarto scrutinio si passa al ballottaggio tra i due senatori che hanno ricevuto il maggior numero di voti. A quel punto il centrodestra, che conta su 137 voti sui 161 della maggioranza assoluta, avrebbe i numeri per eleggersi da solo il “suo” presidente. L’interrogativo però è il seguente: quando si arriverà al quarto scrutinio il centrodestra sarà ancora compatto o avrà nel frattempo preso altre strade? Questo è il vero dilemma che emerge in queste ore.

