Mino Raiola a Radio 24: «Dispiaciuti per la mancata convocazione di Balotelli»

«Siamo dispiaciuti per la mancata convocazione di Balotelli, ma ci dispiace ancora di più per la spiegazione ricevuta, pubblicamente perché con noi non parlano. Se Di Biagio dice che i numeri per un attaccante non contano e che sui comportamenti non ha niente da dire, allora la Nazionale è chiusa per Mario». Lo afferma il procuratore Mino Raiola in diretta con Carlo Genta a Tutti Convocati su Radio 24. «Se i numeri non contano una volta, un'altra volta contano i comportamenti, allora penso che sia un discorso chiuso la Nazionale per Balotelli. – continua in collegamento con Radio 24 - Rispettiamo il ct, il problema non è lui, ma il sistema calcio. Abbiamo una Federazione che lavora dando tutti i poteri i mano al Ct, senza avere un piano, un programma, un'idea per il futuro. Abbiamo solo cambiato Ct. Per me questa è la strada sbagliata».

«La Nazionale deve rappresentare i migliori calciatori del tuo paese, se tu sei tra i migliori del tuo paese e non vieni selezionato, vuol dire che qualcuno ha cambiato le regole e che ce le spieghino che noi proviamo ad adeguarci. La discussione non è Di Biagio o le sue scelte, la discussione è dove vuole arrivare la Figc, dove vuole arrivare la Nazionale. Le Nazionali hanno gli stadi pieni, non da noi che sono vuoti. Negli altri paesi la Nazionale è una gioia, da noi è una polemica. Non abbiamo un'idea di come debba giocare la Nazionale, che gioco vuole esprimere, cambiamo solo il ct, poi un altro ct, poi un altro. Non abbiamo più identità. Io ripartirei dal sistema tedesco, abbiamo un sistema simile a quello inglese, dove il ct lavora come un manager, ma Di Biagio non è l'uomo adatto per questo. Quando le cose vanno bene è merito di tutti, se invece andiamo male paga solo il ct anche se non ci sono problemi. Aver vinto il Mondiale ci ha fatto male, perché non abbiamo cambiato nulla.

Abbiamo una Federazione che fa schifo, è molto scarsa, è molto debole, non ha idee di cosa fare. Dovremmo cercare prima un direttore sportivo, poi fare un piano tecnico, non cercare un tecnico e farci fare un piano»continua Raiola su Radio 24.

«Per avere Balotelli in Nazionale serve una persona con un carattere forte per gestirlo, Ventura non lo era. Anzi era in confusione totale e Di Biagio sta dimostrando la stessa cosa», afferma ancora Raiola a Radio 24 in Tutti convocati di Carlo Genta . «Problemi di spogliatoio? Ma dove? La punta è l'unico giocatore a cui basta fare i gol e se poi lo spogliatoio non lo vuole, che lo dicano. Facciano nomi e cognomi. Comanda lo spogliatoio o il CT?».

«Io avrei voluto Gigio Donnarumma in porta»

«Buffon viene selezionato con delle motivazioni che invece non vediamo per Mario Balotelli, quasi discriminatoria e a me dispiace. Ci manca un piano tecnico, invece noi cerchiamo un tecnico che ci faccia un piano per uscire da questa crisi. Sono stupito dalla scelta di Buffon, a cui comunque voglio bene, ma l'Italia è fatta così, che vi devo dire. Sono 10/15 anni che cerco di cambiare le cose senza successo. Diamo la Nazionale in mano a Ventura,eh eh che ci dobbiamo aspettare e poi a Di Biagio, che a grandi livelli non hanno fatto nulla, ma adesso aspettiamo i risultati. Se vince ha ragione, perché in Italia conta solo questo e per me è sbagliato. Se convochiamo Buffon oggi ce lo dobbiamo portare fino agli Europei, questo è chiaro.

Donnarumma dove lo vedremo? Solo nel Milan, non in Nazionale perché se parte un nuovo ciclo con Buffon continuerà lui fino agli Europei, altrimenti che si fa», afferma ancora Raiola. E sul Milan: «Chi giocherà in porta nel Milan l'anno prossimo tra Donnarumma e Reina? Io spero Reina. Spero che giochi Reina titolare l'anno prossimo nel Milan», conclude Raiola.

