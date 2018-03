Energia, l’altolà di Calenda: non bloccare l’Autorità

«Il tema dell’Autorità per l’energia oggi diventa un tema critico. Abbiamo un processo da fare e abbiamo bisogno di un’Autorità che sia nel pieno delle sue funzioni anche in questa fase di transizione». Lo ha sottolineato il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda riferendosi alla scadenza della prorogatio, l’11 aprile dell’Autorità dell’energia (Arera). «Non si costituisca un blocco sull’Autorità - ha aggiunto - perché ci sono cose nella pipeline che rischiano di essere bloccate». Calenda, che è intervenuto questa mattina alla presentazione del rapporto annuale del Gse (Gestore servizi energetici), ha fatto «appello alle forze politiche e parlamentari perché questo nodo sia sciolto molto rapidamente». Il rischio, ha aggiunto Calenda, «è che restiamo per alcuni mesi in una situazione di blocco su provvedimenti necessari e previsti dalla legge, che hanno bisogno di un'Autorità nel pieno delle sue funzioni».

Il report Gse: in 2017 coperti da rinnovabili 1/5 dei consumi

Il report presentato oggi mette in evidenza che nel 2017 in Italia le fonti rinnovabili hanno coperto quasi un quinto di tutti i consumi energetici. Ciò significa che ogni 100 kWh consumati complessivamente nei settori elettrico, termico e dei trasporti, quasi 18 sono verdi. Per fare un paragone, basti pensare che i soli consumi da fonti rinnovabili dell’Italia (circa 22 Mtep nel 2017) corrispondono ai consumi complessivi della Svizzera. Per raggiungere questi obiettivi, che pongono l’Italia tra i primi Paesi in Europa per fonti rinnovabili, il Gse ha erogato nel solo settore elettrico 14,2 miliardi di euro di incentivi, recuperandone 1,7 miliardi dalla vendita di energia ritirata, per un netto di incentivi in bolletta di 12,5 miliardi di euro (nel 2016 erano stati 14,4 miliardi).

Le ricadute sul mercato del lavoro

Per quanto riguarda le ricadute occupazionali, l’indagine stima che gli occupati permanenti nella fase di esercizio e manutenzione degli impianti siano circa 38.000 nel settore delle rinnovabili elettriche e circa 34.000 nel settore delle rinnovabili termiche. Per quanto riguarda, invece, i lavoratori temporanei, quelli che sono stati impiegati nel corso del 2017 per l’installazione di nuovi impianti, si stima che siano 16.000 nel settore elettrico e 31.000 per il settore termico (installazione di pompe di calore, stufe e termocamini e solare termico).

Su Tim: piano Elliott coincide con interesse pubblico

A margine della presentazione del rapporto Calenda ha parlato anche del progetto di Elliott per Tim, che prevede scorporo e quotazione della rete. «È un progetto coincidente con quello che noi intendiamo fare per l’interesse pubblico», ha detto. «Ma mi pare che anche Tim si fosse orientata in questo senso», ha concluso.

