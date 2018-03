Di Maio: per noi Romani è invotabile. Salvini: confronto anche con il Pd

Sulla partita per le presidenze di Camera e Senato M5S e centrodestra cercano la quadra. Dopo il no dei Cinque Stelle al nome proposto dal centrodestra per la presidenza del Senato, Paolo Romani, si riparte da zero. I tempi sono stretti: domani le due Assemblee saranno chiamate (alle 11 a Montecitorio e alle 10:30 a Palazzo Madama) ad adempiere al loro primo atto della legislatura: l’elezione dei successori di Laura Boldrini e Pietro Grasso il cui incarico termina di fatto alle 24 di oggi.

La trattativa riparte da zero

A quanto si apprende, questa sera, intorno alle 20, si terrà presso gli uffici del gruppo M5S alla Camera la riunione dei capigruppi delle forze politiche. I Cinque Stelle puntano alla presidenza di Montecitorio con l'ambo Riccardo Fraccaro-Roberto Fico, con una crescita delle preferenze per il primo. Più aperta invece la partita per la presidenza di Palazzo Madama: il centrodestra non arretra e continua a proporre Paolo Romani, M5S replica: «È invotabile». La situazione di impasse nella trattativa viene confermata dal leader della Lega Matteo Salvini, che parla di «accordo sulle presidenze azzerato» e apre al coinvolgimento dei Dem: «Se c’è da ridiscutere col Pd o coi 5 Stelle - sottolinea -, siamo disponibili a ridiscutere sia col Pd che coi 5 Stelle». A Palazzo Madama Lega, Forza Italia e Fdi avrebbero i numeri per fare da soli ed eleggere l’ex capogruppo azzurro al Senato.

Il reggente del Pd Martina: schema sbagliato,ora profili di garanzia

Il messaggio lanciato da Salvini arriva al reggente del Pd Maurizio Martina che risponde a distanza: «Cambino metodo e coinvolgano davvero tutti. L’importante - sottolinea - è non riproporre scelte precostituite e ragionare davvero di profili di garanzia. Finora lo schema che hanno usato sia centrodestra che Cinque stelle non ha dato uno sbocco utile e speriamo abbiano capito di avere sbagliato. Le massime cariche istituzionali devono essere patrimonio di tutti». Il deputato Ettore Rosato, renziano, ha chiarito questa mattina che i Dem sono pronti a confrontarsi con le altre forze politiche a condizione che si riparta «da zero».

Di Maio: per M5S Romani a Senato è invotabile, troviamo figure di garanzia

Nel pomeriggio il leader politico M5S ha chiarito la posizione dei Cinque Stelle. «Nelle ultime ore notiamo che ci sono difficoltà nel percorso che porta all’individuazione dei Presidenti delle Camere - ha scritto Di Maio in un post su facebook -.Per questa ragione proponiamo un nuovo incontro tra i capigruppo di tutte le forze politiche per ristabilire un dialogo proficuo al fine di un corretto processo per l’individuazione delle figure di garanzia per le presidenze delle Camere. Il Pd - ha aggiunto il leader politico M5S - si è rifiutato di partecipare al tavolo di concertazione proposto dal centrodestra, e lo stesso centrodestra continua a proporre la candidatura di Romani che per noi è invotabile.»

Salvini: M5S vuole incontro? Basta che risolviamo

Dopo il post di Di Maio, a stretto giro è arrivata la replica del leader della Lega Matteo Salvini. «Se c’è un tavolo da riconvocare - ha affermato - siamo pronti anche tra un quarto d’ora pur di risolvere la situazione velocemente. Siamo pronti a fare tutto, tavoli e tavolini. Se c’è da ridiscutere col Pd o coi 5 Stelle, siamo disponibili a ridiscutere sia col Pd che coi 5 Stelle. Vogliono che ci vediamo con i gruppi? Ripartiamo dai gruppi. Non facciamo un problema di forma. Non faccio nomi ma che una Camera spetti al centrodestra mi sembra ovvio. La Lega non chiede niente per sé», ha aggiunto Salvini. Infine, alla domanda se l’accordo sulle presidenze delle Camere fosse da considerarsi azzerato, il leader del Carroccio ha risposto: «Mi sembra proprio di sì».

L’ipotesi Anna Maria Bernini alla presidenza del Senato

Il no M5s a Paolo Romani potrebbe avere uno sbocco con l’indicazione di un nome alternativo. L’ipotesi che è girata con insistenza nel pomeriggio è quella di un cambio di cavallo con il lancio di Anna Maria Bernini. Nome su cui potrebbe convergere M5S senza troppi strappi al suo interno. Anche se Forza Italia ha ribadito che continua a sostenere la candidatura del suo capogruppo a Palazzo Madama uscente, Romani.

La nota del centrodestra: sì a «percorso istituzionale» per presidenze

Nel comunicato stampa diffuso ieri sera al termine dell’incontro a Palazzo Grazioli i leader del Centrodestra Berlusconi Salvini e Meloni auspicavano un «percorso istituzionale nella definizione degli assetti parlamentari a partire dalle Presidenze di Camera e Senato» capace di coinvolgere «tutte le forze politiche». Il centrodestra, in particolare, ha proposto quindi ai gruppi parlamentari «un comune percorso istituzionale che consenta alla coalizione vincente (il centro-destra) di esprimere il presidente del Senato e al primo gruppo parlamentare (il Cinquestelle) il presidente della Camera, riconoscendo nel contempo in ciascun ramo del Parlamento un Vicepresidente a ogni Gruppo Parlamentare che non esprima il Presidente». A seguire, dai tre leader l'invito a «tutte le forze in campo» perché partecipino «un incontro congiunto nella giornata di domani» (oggi, ndr) «anche per concordare i nomi dei Presidenti e dei Vicepresidenti di Camera e Senato».

