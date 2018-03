Gentiloni: «Per Italia nessun allarme sui mercati e per lo spread»

Il messaggio da Bruxelles è di rassicurazione: «Non vedo un allarme Italia per la stabilità dei mercati o lo spread. Vedo la consapevolezza che la convergenza nella zona euro e il lavoro fatto dai governi italiani in questi anni garantiscono una certa stabilità». Al termine dei lavori del consiglio europeo il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ricorda come la situazione in questo frangente sia di stabilità, ma che deve trovare una soluzione rapida.

Impegno di tutti per risolvere la crisi

«Non vuol dire che la situazione sia eterna e immutabile e quindi c'è un impegno da parte di tutte le forze parlamentari di concorrere a una soluzione della crisi», ha aggiunto prima di ripartire per l’Italia e andare alla Camera. In questa due giorni di Bruxelles Gentiloni ha parlato della situazione italiana con gli altri leader europei, tra i quali «c’è grande curiosità ed interesse per quello che succede in Italia. Credo sia assolutamente giustificato e naturale e scontato: tutti i governi europei sono consapevoli che il nostro sistema sia sotto la regia del presidente della Repubblica, chiamato ad individuare delle soluzioni che non paiono facili», ha aggiunto.





Russia: Italia ha dato assenso alla condanna della Ue

L’Italia, ha aggiunto, «ha dato con grande chiarezza il proprio assenso» alla decisione di richiamare per consultazione l’ambasciatore Ue in Russia, ma contemporaneamente «come consuetudine della nostra politica estera, sottolineando l’importanza che la condanna non dia automaticamente luogo a

escalation e non chiuda i necessari spazi di dialogo con la Russia, che sono importati in un momento geopolitico delicato come quello che attraversiamo».

Un errore i dazi di Trump

Sulla guerra commerciale in corso, il premier italiano ha osservato: «Consideriamo un errore la decisione dei dazi di Trump e ce ne rammarichiamo, pendiamo sia sbagliata. Prendiamo atto della decisione annunciata ieri di sospendere fino al 1° maggio i dazi ma sappiamo anche che stiamo parlando di argomenti che certamente non si risolvono in un periodo breve».

