Casellati, l’avvocato berlusconiano conquista il Senato con i voti M5S

Una nuova stagione della politica si è aperta e Maria Elisabetta Alberti Casellati, da oggi presidente del Senato, ne è la prova. Entrata in politica nel 1994 con la nascita di Forza Italia, del berlusconismo è stata sempre alfiere. Ora, archiviata la Seconda Repubblica, arriva al vertice di Palazzo Madama dopo una mossa spregiudicata della Lega e con l’appoggio di quel Movimento 5 Stelle che con l’ex premier ha evitato con cura contatti diretti anche nei giorni delle trattative. Così, questo avvocato specializzata nelle cause di nullità davanti la Sacra Rota («il matrimonio non è un giro di valzer»), nata a Rovigo nel 1946 e residente a Padova in un palazzo di Via Euganea, case a Cortina e a Palizzi, punta estrema della Penisola in Calabria, figlia di un partigiano «ma di fede liberale», già sottosegretario alla Salute e alla Giustizia nei governi del Cavaliere e fino a ieri componente laica del Csm in quota forzista (eletta dal Parlamento nel 2014), per effetto di nuove alchimie politiche diventa la prima donna a ricoprire la seconda carica istituzionale della Repubblica. Un ruolo dal quale, in caso di impedimento del capo dello Stato, è chiamata a svolgerne le funzioni.

Vicina di studio legale del concittadino Niccolò Ghedini, come lei avvocato, senatore e forzista con cui è in sintonia politica ma con il quale però non può competere in materia di ricchezza patrimoniale. Nel 2015 (prima di dimettersi da Palazzo Madama per passare al Csm) la neo-presidente del Senato aveva infatti un reddito imponibile di 221.248 euro; nell’ultima dichiarazione Ghedini esibiva uno stratosferico 1,623 milioni di euro.

Il 4 marzo la Casellati è stata eletta per la sesta volta al Senato: ha vinto nel collegio uninominale di Venezia dove ha ottenuto il 41,9% dei consensi (118.877 voti). «La politica mi piace e spero di continuare» disse quasi 25 anni fa ai tempi dell’esordio con Berlusconi. Ci è riuscita ed è sopravvissuta anche al suo primo scopritore: Giancarlo Galan, l’ex Doge travolto dallo scandolo Mose (ha patteggiato una pena a due anni e dieci mesi di reclusione). Lei, invece, ha resistito e ora è arrivata ai vertici del Palazzo. Ostinatamente sotto il segno azzurro. «A casa mia tutti votano Forza Italia, compresa mia madre» fece sapere qualche anno fa. Proprio dalla famiglia sono venuti, però, alcuni incidenti di percorso. Come quello del 2005: da sottosegretario alla Salute chiamò la figlia Ludovica (l’altro figlio, Alvise è un avvocato diventato direttore d’orchestra) a capo della sua segreteria. Fu travolta dalle polemiche ma lei si difese con virulenza: «Ludovica ha un curriculum eccezionale. Da dieci anni era in Publitalia. Per venire si è quasi dovuta licenziare, lasciando un lavoro a tempo indeterminato per uno precario».

«Non mi piacciono gli atteggiamenti materni o da crocerossina, tanto meno verso Berlusconi» dice di sé. Ma la sua missione è stata sempre quella di andare in soccorso del Cavaliere. Nella buona come nella cattiva sorte: dalla battaglia a sostegno delle leggi ad personam al caso Ruby che bollò come «un’ingiustizia». Nel 2013, nei giorni della decadenza di Berlusconi da senatore, se la prese con il Capo dello Stato Giorgio Napolitano: «Ha perso il suo ruolo istituzionale di garanzia per porsi a paladino delle istanze del centrosinistra e del Governo». E sotto i suoi attacchi per gli stessi motivi finì anche il suo predecessore alla guida del Senato, Pietro Grasso, di cui arrivò a chiedere le dimissioni. Oggi, appena eletta nel nuovo ruolo, ha invece riconosciuto all’ex magistrato di aver «saputo presiedere questa assemblea conducendo i lavori in momenti di grande rilevo istituzionale».

Da berlusconiana di ferro Casellati prese di mira anche l’arci-nemico del Cavaliere, Romano Prodi. Ne derivò una curiosa polemica. «Si conferma il Pinocchio di sempre, pronto a negare l’evidenza anche quando qualcuno avanza sospetti sulla sua capigliatura» disse nel 2004. La smentita arrivò da un’altra donna, la moglie del Professore, Flavia Franzoni, intervenuta per escludere che l’allora presidente della commissione Ue usasse tintura per capelli. Più politica la battaglia che condusse quando il Professore tornò a Palazzo Chigi nel 2006: a Palazzo Madama il centrosinistra si teneva in piedi grazie ai voti dei senatori a vita e la Casellati presentò una proposta per vietare il voto ai membri di diritto. «Il senatore a vita risale allo statuto albertino». Ma tutto questo accadeva in un’altra èra politica e da oggi la Casellati è la seconda carica istituzionale.

