Vittoria Ferrari a Melbourne: Vettel davanti a Hamilton e Raikkonen

Bisogna ammetterlo subito: grande gara, grande domenica ma, se non avesse vinto la Ferrari, sarebbe stata una domenica con tante, noiosa e deludente sul fronte dello spettacolo. Per fortuna ci si è messo l'imprevisto sotto una forma non pericolosa: niente pioggia, niente rischi grossi, niente incidenti importanti come Melbourne ha visto tante volte. Una gara regolare e senza grossi intoppi, quindi, nemmeno all'inizio. Una partenza “muscolosa” di Raikkonen che quasi chiudeva la porta Vettel sembrava preludere a una giornata difficile per il cavallino rampante. Invece l'esito è tutto diverso dalle previsioni: Vettel è andato a cogliere un successo sul quale pochi avrebbero scommesso.

Hamilton partiva con i favori del pronostico vista anche la pole position, ma una safety car propizia e un'ottima strategia nei pit stop hanno permesso di incoronare il ferrarista quale primo vincitore di questa stagione.

Lo stupore di Hamilton a fine gara, che non si immaginava di vedere Vettel davanti dopo il regime di virtual safety car, è indubbiamente emblematico, e per lui un boccone amaro. Una situazione da analizzare a freddo con il team Mercedes, che già sapeva di avere davanti un week-end difficile dopo l'incidente nelle qualifiche di ieri: un bel botto che aveva costretto Bottas a partire solo al decimo posto senza alcun tempo valido nelle Q3.

Un'ottima giornata per Ferrari, insomma, anche se il fattore fortuna ha inciso non poco. E non bisogna dimenticare che la pista australiana è nota per non dare parametri affidabili sul resto della stagione: quello che resta a Maranello è comunque la gioia di aver visto partire la squadra con il piede giusto e aver messo in valigia un gran buon umore già all'inizio del 2018.

A beneficio dei tifosi australiani e calabresi c'è da dire i due protagonisti in rosso non hanno del tutto oscurato la gara di Ricciardo, che si è distinto almeno per essere stato autore di un giro veloce a quattro dalla fine. Anche per lui la fortuna ha pesato molto nel giudizio: è arrivato quarto, la migliore posizione possibile, obiettivamente per merito degli avversari più diretti, che si sono autoesclusi. Verstappen si era girato al decimo, perdendo quattro posizioni e danneggiando l'auto, e come se non bastasse incappa anche in una piccola penalità verso il finale. Ma la sorpresa più grande è stata la dipartita delle Haas a due giri di distanza l'una dell'altra. Questo “sacrificio” di Magnussen, che stava facendo una delle gare più belle della sua carriera, ha reso possibile il sorpasso di Vettel ai danni di Hamilton al momento del rientro dai box: gli varrà una cordiale simpatia dai tifosi italiani per qualche tempo.

E mentre per il “veterano” Raikkonen si trattava della sedicesima volta in un GP australiano, la vittoria 48 e podio numero 100 per Vettel rappresentavano gran bei dati statistici. E ce n'è un altro ancora più affascinante: da oggi, solo lui, Schumacher ed Hamilton fanno parte del club di quelli capaci di aver completato in testa a una gara ufficiale più di 3.000 giri.

Vettel, Hamilton e Raikkonen dunque sono il podio che verrà scritto nella pagina di storia di questo gran premio che, per tutto il resto della schieramento, non ha detto molto di interessante, anche se ha permesso di iniziare a capire la validità delle monoposto 2018. Le Red Bull, contrariamente a quanto asseriva Hamilton nei giorni prima della gara, sembrano distanti e al momento non dovrebebro rappresentare un vero rivale per la lotta al mondiale. Le Haas se la cavano molto bene: ci sarà da lavorare su affidabilità e automatismi nei pit stop, ma c'è molto margine di miglioramento. Grande sorpresa per Alonso, quinto: anche lui avvantaggiato dai tre suddetti e dalla cattiva qualifica di Bottas: comunque si è dimostrato finalmente buono fra i midfield. Ma mentre i primi quattro erano molto vicini fra di loro, lui contava ben venti secondi da Ricciardo. Dietro Verstappen, che più di così non meritava, e la prima delle Renault, con Hulkemberg, meritevole di aver tenuto dietro le “seconde guide” Mercedes, McLaren e il suo compagno di squadra. Gara non molto positiva per le Force India, entrambe subito fuori dalla zona punti. Solo dodicesima la prima Sauber, seguita da Stroll, prima delle Williams e ultima delle monoposto a pieni giri. Un inizio invece troppo brutto per le Williams, che probabilmente si pentiranno di aver scelto due piloti “paganti”, che, è bene ricordarlo, negli ultimi test ufficiali pagavano oltre 4 decimi da Kubica.

