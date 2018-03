Consip, il giorno della verità: alla Procura di Roma il confronto tra Luca Lotti e Luigi Marroni

È il giorno del faccia a faccia tra l’ex amministratore delegato di Consip Luigi Marroni e l’ex ministro Luca Lotti. Un confronto all’americana tra l’accusatore e l’accusato, per chiarire una volta per tutte se effettivamente fu il braccio destro di Matteo Renzi a riferire a Marroni che la Procura di Napoli stava indagando sulla Centrale acquisti della Pa. Un’accusa - per rivelazione del segreto d’ufficio - circostanziata al punto che Marroni l’ha più volte confermata al procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo e al sostituto Mario Palazzi, che stanno definendo il maxi fascicolo che conta tra gli indagati anche Tiziano Renzi.

Le rivelazioni dell’ex ad di Consip Luigi Marroni

Il confronto è in corso alla Procura della Repubblica di Roma. L’audizione dei due è fondamentale per chiarire le effettive responsabilità. Da una parte, infatti, c’è Marroni, l’ex manager di Consip voluto in quel ruolo proprio da Matteo Renzi, che in più interrogatori ha detto di aver appreso dell’esistenza di una indagine sulla Centrale acquisti proprio da Lotti. Ai pm ha raccontato che a luglio 2016 «Lotti mi informò che si trattava di un’indagine (quella su Consip, ndr) che era nata sul mio predecessore Casalino (Domenico, il quale risulta stretti rapporti con l’imprenditore Alfredo Romeo, ndr) e che riguardava anche l’imprenditore campano Romeo». Aggiunge che «ho fatto effettuare la bonifica del mio ufficio in quanto ho appreso in quattro differenti occasioni da Filippo Vannoni (presidente di Publiacqua, ndr), dal generale Emanuele Saltalamacchia (comandante Legione Toscana, ndr), dal Presidente di Consip Luigi Ferrara e da Luca Lotti di essere intercettato».

Luca Lotti: «Mai saputo né riferito nulla»

Luca Lotti è già stato interrogato dai pm della Procura di Roma. Alla presenza del suo difensore, l’avvocato Franco Coppi, ha spiegato di non aver mai saputo nulla di quell’inchiesta e di non aver mai detto niente all’ex ad di Consip Luigi Marroni. La versione dei fatti dell’ex ministro, dunque, è in totale conflitto con quella fornita in più occasioni dallo stesso Marroni. Il confronto all’americana, dunque, dovrebbe chiarire una volta per tutte questa vicenda.

