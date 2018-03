Dai migranti ai rapporti con la Lega, le «divergenze» fra Fico e Di Maio

Al candidato premier del M5s Luigi Di Maio non piace l’immagine di un movimento diviso tra due anime, quella «governista» da lui rappresentata e quella «ortodossa» (considerata più a sinistra nel Movimento) incarnata dal neo-presidente della Camera Roberto Fico. L’immagine è stata bollata dal leader pentastellato in una recente intervista al Corriere come una «leggenda da sfatare», tanto da definire Fico «una garanzia» perché «incarna le battaglie che il Movimento porta avanti da sempre». Eppure se si guarda alle posizioni prese dai due uomini politici negli ultimi tempi, a partire dai migranti e dai rapporti con la Lega, non è difficile cogliere sfumature diverse che in alcuni casi si sono tradotte in divergenze.

Il tema migranti

Uno dei temi sui quali sono da sempre più evidenti le sensibilità diverse è quello dei migranti. Nell’agosto dello scorso anno, dopo lo sgombero con gli idranti dei profughi dal palazzo occupato di Piazza Indipendenza a Roma, Fico andò all’attacco: «Uno Stato che si organizza in questo modo per sgomberare da un palazzo abitato bambini, donne e uomini che hanno oltretutto lo status costituzionale di rifugiati - dichiarò - è uno Stato che non mi rappresenta». Mentre l’attuale leader del partito si schierava a difesa dell’operato delle forze dell'ordine che «hanno fatto di tutto per evitare il peggio». E spiegò: «Se c’è un immobile occupato abusivamente da migranti rifugiati in Italia è giusto che vada sgombrato». Una posizione “legalitaria”, quella di Di Maio, che allineò il M5S sulle posizioni della Lega, schierata da sempre a spada tratta nella difesa della polizia e per una politica di sgomberi contro le occupazioni.

Gli approcci diversi sullo ius soli

Non solo. Pur restando allineato alle posizioni ufficiali del partito, astenutosi alla Camera, Fico non ha mai nascosto di essere a favore dello ius soli. Mentre il disegno di legge targato Pd (e arenatosi poi al Senato a causa della contrarietà dei centristi di Alfano), che mirava a rendere più semplice l’acquisizione della cittadinza per chi nasce sul territorio nazionale da genitori stranieri, fu bollato da Grillo come «pastrocchio invotabile». E Di Maio (criticato peraltro nello stesso movimento per aver parlato di «taxi del Mediterraneo» a proposito del lavoro di alcune Ong) ha affermato ripetutamente che lo ius soli «non è una priorità», derubricando la questione a «tema da affrontare a livello europeo».

Lo scontro sulla leadership

Difficile dimenticare inoltre come soltanto lo scorso settembre a Rimini - quando Di Maio fu incoronato capo politico - Fico non salì sul palco e non risparmiò critiche alla logica degli uomini soli al comando, affermando che «non c'è una persona che deve rappresentare il Movimento» perché «sono tutte le persone che partecipano a rappresentare il Movimento 5 Stelle». «Non sentivo che per me e per il M5S la mia candidatura alla premieship era una priorità»: così Fico motivò la scelta di non contedere la leadership a Di Maio.

Governo con la Lega indigesto agli ortodossi

Passando a vicende più recenti l’ipotesi (plausibile anche se tutta da verificare), di un governo M5s con il centrodestra, è sicuramente indigesta agli ortodossi come Fico, che continuano a preferire un asse con il Pd derenzizzato. La posizione ufficiale di Di Maio è che la partita delle presidenze delle Camere resta separata da quella del governo. Eppure la rapidità con cui Salvini e Di Maio si sono mossi sul fronte dell’elezione dei presidenti di Camera e Senato dimostra che l’intesa tra i due è forte. Il filo diretto non si è mai interrotto in questi giorni. E si è costruito un rapporto di fiducia reciproca tra avversari, che potrebbe tornare utile anche in vista della formazione del governo. «Salvini ha dimostrato di essere una persona che sa mantenere la parola data», ha detto il leader M5s al Corriere della Sera. Di Maio «si è dimostrato affidabile» è il riconoscimento tributato di rimando oggi al candidato premier M5s da parte del leader del Carroccio.

Eppure solo lo scorso 2 marzo Fico, ancora nei panni di presidente della

Commissione di Vigilanza Rai, definiva «inipotizzabile» un’alleanza del M5s con la Lega, bollata come interlocutore «non credibile, con un «Dna culturale completamente diverso». E a fine novembre 2017 assicurava: «Con la Lega non ci sarà mai accordo né convergenza su alcun tema. Quando vai a fondo nei contenuti, noi e la Lega abbiamo delle differenze incredibili». E assicurava che «il Movimento è agli antipodi» di Salvini.



