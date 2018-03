Moscovici: l’Italia segua politiche di bilancio responsabili

La premessa, ripetuta più e più volte, è di non voler interferire con le questioni interne di uno Stato membro. Né di chiedere azioni impopolari. «Ma in Italia la questione della debolezza della competitività è una sfida che deve essere affrontata con riforme, il livello del debito è elevato e per ridurlo bisogna sostenere la crescita ma anche condurre politiche di bilancio responsabili».

Il commissario Ue agli affari economici Pierre Moscovici disegna dalla sua prospettiva il perimetro entro il quale dovrà muoversi il nuovo esecutivo qualora nelle prossime settimane i partiti si ritrovino dentro un’intesa programmatica. Con un monito esplicito e nel bene di tutti. E cioè che «un grande Paese, la terza economia della zona euro e ben presto della Ue», impegnato nella costruzione europea, «deve applicare le regole comuni che ha contribuito a forgiare». Regole «positive che permettono di combattere il debito che è un fardello che pesa sulle generazioni future», suonano le sue parole all'audizione dinanzi alla commissione del Parlamento europeo.

Spettano al governo fare le scelte

Conversando con i giornalisti, Moscovici richiesto di esprimersi sulle ipotesi di cambiamento della riforma delle pensioni pesa le parole col bilancino. Nessun intervento sulle riforme future che saranno fatte da un governo per ora avvolto nella nebbia più fitta. «Attualmente è in corso un processo democratico e non voglio anticipare o speculare, siamo calmi ed estremamente prudenti nel rispetto del processo democratico italiano, non vogliamo certo nutrire non so quali polemiche». Tuttavia il commissario francese ribadisce che l'Italia è un Paese «a debole produttività e ciò richiede delle riforme: ciò detto è il popolo italiano che deve scegliere quali riforme, spetta al governo sceglierle». Conta secondo Moscovici il principio che l'Europa rimanga una comunità di destino e al tempo stesso di regole, riaffermazione dell'equilibrio tra il rispetto della sovranità nazionale e di quella condivisa a livello europeo sulla base delle misure comuni del patto di stabilità.

Non siamo in fase di austerità ma di riforme per crescita

Inoltre Moscovici tiene a ricordare che la Commissione Juncker «non è favorevole all'austerità (in quanto tale) e le riforme necessarie adesso non riguardano tanto le privatizzazioni e le liberalizzazioni. «Siamo in un periodo di ripresa e quindi le riforme non possono essere le stesse della fase precedente, ma devono avere l'obiettivo di rafforzare la crescita, il sistema educativo e di formazione, promuovere l'innovazione e la ricerca, il tutto per avere una crescita economica inclusiva».

