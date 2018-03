Sicilia, il governo Musumeci cade su Def regionale

Il governo di Nello Musumeci cade in aula sul documento di programmazione economico e finanziaria 2018-2020. L'Assemblea siciliana ha bocciato il Defr: 32 voti contrari e 32 favorevoli, su 65 presenti (un deputato non ha votato). Per il via libera al documento servivano 33 voti. L'aula è stata subito sospesa. Convocata la conferenza dei capigruppo. Pd e M5s hanno votato contro. Prima del voto il capogruppo dem, Giuseppe Lupo, ha chiesto a Musumeci di prendere atto di non avere una maggioranza e di dimettersi.

Il testo torna in commissione

Il Def regionale torna dunque in commissione Bilancio. Un segnale chiaro quello mandato al governo Musumeci costretto già a congelare la manovra finanziaria prorogando di un mese, fino al 30 aprile, l'esercizio provvisorio che scade il 31 marzo. Il ddl di proroga deve ancora passare al vaglio dell'Ars in un clima pesante per il governo regionale, senza maggioranza e con mal di pancia evidenti nella coalizione di centrodestra.

Musumeci, io non sono ostaggio: se confronto a luce sole

«Se pensate che mi voglia consegnare ostaggio di qualcuno, scordatevelo. Se serve un confronto facciamolo qui in aula alla luce del sole, ma se qualcuno pensa che io prima di entrare in aula debba passare dal capo-corrente di turno per avere il suo voto, scordatevelo. Non avrei alcuna difficoltà a restituire la parola ai siciliani. Non intendo perdere la mia dignità», aveva detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, rivolgendosi all'aula nel corso della discussione del Defr 2018-2020. «È stato un dibattito in parte serio e in parte fortemente demagogico, è il segnale evidente di un'aria di inquietudine in quest'aula - ha detto Musumeci - Pensare che il peso della responsabilità debba cadere solo sul presidente e sul governo, è un atteggiamento del tutto sbagliato».

Lupo (Pd): se Musumeci crede di non poter governare, si dimetta

«Quando il presidente Musumeci è stato eletto, aveva una maggioranza: non è certo colpa della legge elettorale se l'ha persa per strada. Il Pd ha chiesto più volte un dibattito d'aula per sapere dal presidente della Regione come intende andare avanti dopo la sua stessa ammissione di non avere più una maggioranza, ma questo dibattito fino ad ora non c'è stato», ha detto Giuseppe Lupo, presidente del gruppo Pd all'Ars, intervenendo nella Sala d'Ercole e annunciando il voto contrario al Def regionale proposto dal governo, poi bocciato dall'Aula. Voglio dire «con chiarezza - ha detto ancora Lupo - al presidente Musumeci: se crede di non essere in grado di governare questa Regione, si dimetta. Anche alla luce della bocciatura del Defr, il presidente Musumeci valuti serenamente la situazione: non fa bene alla Sicilia avere un governatore che un giorno si e uno no, ripete di non avere una maggioranza».



© Riproduzione riservata