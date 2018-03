Streaming in volo e menu bio: Air France lancia Joon, viaggio di nuova generazione

Un'esperienza di viaggio di nuova generazione che, da domenica 25 marzo, collega Roma a Parigi con sette voli quotidiani operati da Airbus A320 e A321. Si chiama Joon, il nuovo brand del Gruppo Air France presentato stamattina a Roma dal presidente e Ceo Jean Michel Mathieu, insieme con Ivan Bassato, Direttore Airport Management ADR, Federico Scriboni, Head of Airline Traffic Development ADR e Jerome Salemi, Direttore Air France-KLM per East Mediterranean. I vertici hanno tenuto a battesimo i nuovi voli Joon con il tradizionale taglio del nastro al gate, seguito dalla cerimonia in pista del water cannon (con acqua riciclata).

Il nuovo brand Joon presentato oggi da Air France a Roma Fiumicino

Tariffe a partire da 49 euro

La tariffa light Joon dall'aeroporto di Roma Fiumicino a Parigi, che non include il trasporto di bagaglio in stiva, parte da 49 euro per la sola andata e 99 euro per andata e ritorno. La tariffa standard, che include il bagaglio in stiva, parte da 69 euro per la sola andata e 139 euro per andata e ritorno. Il nuovo è un vero "laboratorio" che punta i riflettori sul principio del test & learn: la compagnia aerea, spiega Air France, è stata creata per offrire ai propri clienti esperienze personalizzate e su misura sia a bordo che a terra, con diverse soluzioni in ogni fase del viaggio, e soddisfare le aspettative delle nuove generazioni di viaggiatori.

Nuova esperienza di viaggio

I passeggeri Joon avranno accesso gratuito sul proprio smartphone, tablet o laptop a YouJoon, il sistema di streaming in volo. Il programma di intrattenimento comprende serie Tv, web Tv, cartoni animati, e musica. ma anche un'offerta gastronomica che, sui voli a medio raggio, offre in classe Business un servizio di catering completo, e in classe economica mette a disposizione bevande, the e caffè, mentre propone come opzione a pagamento una vasta scelta di menu gourmet biologici.

Assistenza ai passeggeri e servizi per frequent flyer

A Parigi, fa sapere ancora Air France, tutti i passeggeri in transito su un volo del gruppo Air France o dei suoi partner SkyTeam beneficeranno dell'assistenza e dei percorsi di transito come sui voli Air France. I possessori della tessera frequent flyer Flying Blue possono guadagnare e spendere Miglia, e godere degli stessi vantaggi come per i voli Air France. I clienti Business, Flying Blue Gold e Platinum possono accedere alle lounge Air France e usufruire dei percorsi SkyPriority ai controlli di sicurezza, ai banchi check-in e all'imbarco, oltre che alla consegna prioritaria del bagaglio. I nuovi voli Joon completano l'offerta del Gruppo Air France-Klm da Roma Fiumicino e si vanno ad aggiungere ai cinque collegamenti giornalieri KLM per Amsterdam, permettendo «piena combinabilità» con tutte le compagnie aeree del Gruppo Air France-Klm e accesso completo al network dell'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle.

Il ceo Mathieu: 7% in più di posti da Roma a Parigi. Bassato( Adr): Fiumicino eccellenza

«L`introduzione del nostro nuovo marchio consente di offrire il 7% in più di posti dall'aeroporto di Fiumicino a Parigi Charles de Gaulle - ha detto il presidente e Ceo Joon Mathieu», spiegando che il nuovo brand «è un'esperienza di volo nuova con elevati standard di qualità e prodotti innovativi». «La scelta del gruppo Air France rappresenta un ulteriore conferma del livello di eccellenza che il nostro scalo ha raggiunto, come testimoniato dai riconoscimenti recentemente ottenuti da Skytrax e Aci», ha dichiarato il Direttore Airport Management di Adr Bassato. «Grazie a tre anni di intenso lavoro- ha aggiunto - il Leonardo da Vinci è diventato un punto di riferimento internazionale per quanto riguarda la qualità dei servizi erogati ai passeggeri».



