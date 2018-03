La religione cristiano ortodossa è la più professata dagli stranieri presenti in Italia

È di religione cristiano ortodossa la maggioranza degli stranieri presenti in Italia: al primo gennaio del 2017, secondo uno studio della Fondazione Ismu (Iniziative e studi sulla multietnicità) di Milano, erano un milione e 600mila (+0,7% rispetto al 2016). Più numerosi dei musulmani, che sono poco più di 1,4 milioni (-0,2% rispetto all’anno precedente), e dai cattolici (poco più di un milione, -0,1%).

In crescita soprattutto buddisti, cristiani evangelisti e copti

Passando alle religioni di minor importanza quantitativa, i buddisti stranieri sono stimati in 188mila (+3,5% rispetto al 1° gennaio 2016), i cristiani evangelisti in 124mila (+2,3%), gli induisti in 73mila (+0,8%), i sikh in 72mila (+0,9%), i cristiani copti in 19mila (+2,1%).

Panorama variegato

Considerando anche cristiani di altre confessioni non comprese tra le principali (111mila in totale al 1° gennaio 2017, +3,8% rispetto ad inizio 2016), i cristiani (compresi i cattolici) stranieri residenti in Italia risultano in tutto 2,9 milioni, in aumento dello 0,6% nell’ultimo anno. Anche se non includono gli stranieri non iscritti in anagrafe le elaborazioni di Ismu mettono in mostra che il panorama delle religioni professate dagli stranieri è variegato e sfata in particolare il pregiudizio secondo cui la maggior parte degli immigrati professa l'Islam. Per quanto riguarda le provenienze si stima che la maggior parte dei musulmani stranieri residenti in Italia provenga dal Marocco (408mila), seguito dall'Albania (206mila), dal Bangladesh (103mila), dal Pakistan (100mila), dall'Egitto (96mila), dalla Tunisia (93mila) e dal Senegal (87mila).

In Lombardia e Lazio un terzo dei cristiani ortodossi

Circa un terzo dei cristiani ortodossi vive in Lombardia o nel Lazio. La regione in cui la presenza di stranieri di fede cristiana ortodossa è maggiore è la Lombardia, con 268mila presenze, seguita dal Lazio con 263mila e poi più a distanza da Veneto (174mila), Piemonte (161mila), Emilia Romagna (158mila) e Toscana (117mila).

Musulmani concentrati soprattutto in Lombardia

I musulmani si concentrano soprattutto in Lombardia. La regione in cui vivono più stranieri residenti di fede musulmana, minorenni inclusi, è la Lombardia: sono 360mila, pari ad oltre un quarto del totale degli islamici presenti in Italia. Al secondo posto troviamo l'Emilia Romagna con 178mila musulmani, al terzo il Veneto dove i musulmani sono 134mila, al quarto il Lazio con 120mila presenze appena davanti al Piemonte (117mila).





Regione Musul. Crist di cui catt. di cui ortod. di cui copta di cui evang. di cui altra crist. Budd. Indù Sikh Altra rel. No rel. Totale Abruzzo 24 53 16 34 0 1 2 2 0 0 1 6 87 Basilicata 5 13 3 9 0 0 1 0 0 0 0 1 21 Calabria 27 63 16 42 0 2 2 2 2 2 1 6 103 Campania 59 145 47 87 0 5 5 14 4 4 3 15 244 Emilia Romagna 178 279 94 158 1 13 12 17 7 8 6 33 529 Friuli Venezi Giulia 29 63 19 39 0 2 3 2 1 1 1 8 104 Lazio 120 453 154 263 3 17 16 20 13 13 8 37 663 Liguria 40 85 44 34 0 4 2 3 1 1 1 8 138 Lombardia 360 606 274 268 8 35 21 48 22 23 14 67 1139 Marche 44 72 26 40 0 3 3 5 2 2 2 10 136 Molise 4 8 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 13 Piemonte 117 258 77 161 2 9 9 10 2 2 4 25 419 Puglia 36 74 23 45 0 2 4 3 2 2 1 9 128 Sardegna 14 30 9 18 0 1 1 2 0 0 1 3 50 Sicilia 64 99 33 57 1 4 5 10 3 1 2 10 189 Toscana 104 219 84 117 1 9 9 25 3 3 6 39 400 Trentino Alto Adige 33 50 17 30 0 1 2 1 1 1 1 6 93 Umbria 26 61 21 36 0 2 2 1 1 1 1 6 96 Valle d'Aosta 3 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Veneto 134 276 77 174 1 11 12 21 7 7 6 34 485 Totale 1.420 2.910 1.037 1.619 19 124 111 188 73 72 58 325 5.047









La presenza degli immigrati cattolici

Gli immigrati cattolici sono presenti soprattutto in Lombardia e secondariamente nel Lazio. La regione italiana in cui vivono più immigrati cattolici è la Lombardia, con 273mila presenze, seguita dal Lazio (153mila), dall'Emilia Romagna (94mila), dalla Toscana (84mila), dal Veneto e dal Piemonte (76mila in entrambe le regioni).

La situazione nelle province

La provincia di Milano è in cima alla classifica per residenti musulmani e cattolici. Quella di Roma per numero di stranieri cristiano-ortodossi. La provincia di Milano è capolista per numero di stranieri residenti sia musulmani (115mila pari all’8,1% del totale nazionale) sia cattolici (143mila pari al 13,8% del totale nazionale), in entrambi i casi leggermente davanti a quella di Roma (che conta 98mila stranieri musulmani e 134mila stranieri cattolici). La provincia di Roma invece primeggia per numero di cristiani ortodossi (211mila, pari al 13,0% del totale nazionale), seguono le province di Torino (99mila) e Milano (88mila). Dopo le province di Milano e di Roma, i musulmani si concentrano soprattutto in quelle di Brescia (61mila) e Bergamo (50mila).

