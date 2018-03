Alla Camera si vota per l’ufficio di presidenza. Pd fuori dai questori

Alla Camera è il giorno della composizione dell'ufficio di presidenza. La votazione, segreta e per schede, serve ad eleggere complessivamente quattro vicepresidenti, tre questori e otto segretari di presidenza. Operazione che compreso lo spoglio delle schede si annuncia non breve, almeno fino a metà pomeriggio.

Si vota con il meccanismo del cosiddetto “voto limitato”, volto a favorire l'accordo con le opposizioni per aumentare la rappresentanza: ciascun deputato può infatti esprimere un voto in meno rispetto al numero dei posti disponibili per ciascun incarico. Come avvenuto al Senato anche qui il Pd non avrà un questore ma solo un vicepresidente, per la cui carica i dem puntano su Ettore Rosato. È quanto emerso dall'assemblea del gruppo del Pd alla quale il presidente Graziano Delrio ha riferito l'esito dei contatti con M5s e il centrodestra. Il Pd non potrà contare nemmeno su uno degli otto segretari d'Aula, benché nella passate legislature sia stata sempre assicurata la presenza di tutti i gruppi tra gli otto. I democratici voteranno un proprio esponente per il collegio dei questori, Rosa Maria Di Giorgi, e uno per i segretari, Alessia Morani, ma si tratta di candidature puramente di bandiera in assenza di un’intesa con le altre forze politiche.

Dal M5s indicazioni “secche”

Il M5S voterà un solo nome per la vicepresidenza della Camera, quello di Maria Edera Spadoni risultato con più consensi rispetto a Giuseppe Brescia al ballottaggio fatto dall'assemblea del gruppo. I Cinque Stelle ripeteranno dunque lo schema già attuato al Senato, lasciando bianca la scheda per il quarto vicepresidente. Voto “secco” anche per il questore, per il posto il nome proposto è Riccardo Fraccaro.

Carfagna e Fontana vicepresidenti per Fi e Lega

Mara Carfagna e Lorenzo Fontana sono i due nomi che Forza Italia, che ha riunito i suoi deputati questa mattina, e Lega voteranno per due delle quattro

vicepresidenze alla Camera. Per i questori le indicazioni sono quelle di Gregorio Fontana (Fi) e Raffaele Volpi (Lega) mentre i segretari sono quattro: Francesco Scoma (Fi), Catia Polidori (Fi), Marzio Liuni (Lega), Silvana Comaroli (Lega). Resta da capire la posizione di Fdi: il capogruppo Fabio Rampelli lamenta infatti la scelta per l'ufficio di presidenza di Montecitorio. «C'era un'intesa istituzionale per fare in modo che tutte le forze politiche fossero rappresentate ed era stato detto che avremmo avuto una vicepresidenza al Senato e una alla Camera, oltre a un questore. Ma il M5S ha avuto ripensamenti e questo non depone a loro favore anche perchè altrimenti noi due giorni fa non ci saremmo associati e votato Fico».

