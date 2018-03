Il Papa nel carcere di Regina Coeli per la lavanda dei piedi: «Io peccatore come voi»

«Io sono peccatore come voi ma oggi rappresento Gesù, sono ambasciatore di Gesù. Quando mi inchinerò davanti ad ognuno di voi» per la lavanda dei piedi «pensate: “Gesù ha rischiato in questo uomo, un peccatore, per venire da me e dirmi che mi ama”. Dio non ci abbandona mai, non si stanca mai di perdonarci». Lo ha detto il Papa nell’omelia della messa al carcere romano di Regina Coeli. Momento clou delle celebrazioni del Giovedì Santo il rito della lavanda dei piedi: i dodici detenuti scelti, di diverse nazionalità e religioni. Il Pa aveva dato via ai riti pasquali questa mattina nella messa crismale con i sacerdoti romani e la curia. Servono preti capaci di stare vicini alla gente, di ascoltare, di esserci “sempre”, “preti di strada”, è stato il suo appello.

«Un capo deve sempre servire»

«Chi comanda deve servire, il vostro capo vostro deve essere il vostro servitore». Parlando dei capi che non sanno mettersi al servizio degli altri, il Papa ha poi sottolineato: «Pensiamo alla storia, non al presente perché ognuno ha sempre l’opportunità di cambiare vita e non si può giudicare. Pensiamo al passato: se i capi avessero capito l’insegnamento di Gesù, se invece di essere crudeli e uccidere gente avrebbero fatto questo», mettersi al servizio degli altri, «quante guerre non sarebbero state fatte».

