Nessuna banca consiglia Mps ma per tutte vale il 53% in più

Il titolo scivola senza sosta. Ma qual è il valore del Monte dei Paschi di Siena? Dopo tre aumenti di capitale, per oltre 16 miliardi euro, e una caduta delle quotazioni del 98,5% negli ultimi tre anni, sono ancora in molti a domandarselo. Stando alla Borsa la società vale 2,9 miliardi, circa la metà di quanto messo pochi mesi fa dal Tesoro italiano (per il 70%). Un’occasione per comprare? Non è assolutamente detto. Certo, la quotazione di mercato non riflette neanche un terzo del valore contabile del patrimonio netto (28%). Come dire che se venissero venduti tutti gli attivi della banca ai prezzi iscritti a bilancio, si dovrebbe ricavare (dopo avere ripagato i debiti) oltre tre volte il prezzo di Borsa. Ma questa è solo teoria. In pratica, date le perdite e i rischi del portafoglio crediti, nessuno oggi consiglia di comprare azioni Mps, neanche a questi prezzi: le grandi case di investimento si dividono fra chi invita alla prudenza (il 75% ha un giudizio hold sul titolo) e chi suggerisce di vendere (25%).

Così, per Mediobanca il giudizio è «neutral», con target di prezzo a 4,80 euro, per Equita «hold» a 3,90, esattamente come per Goldman Sachs. Il Credit Suisse, più negativo, dà a Mps un rating «underperform» a 3 euro, più o meno come Barclays, «underweight» a 3,80 euro. Per Jp Morgan, invece, il giudizio è neutral (con prezzo obiettivo 4 euro) e così è anche per banca Akros, che valuta la banca fino a 4,20 euro per azione. In mezzo al gruppo, Morgan Stanley, «equal weight» con target 3,5 euro, e Banca Imi, «hold» a 3,70 euro.

Fra tanti numeri, solo una cosa è certa: nelle ultime settimane, il tempo dalle parti di Siena è peggiorato e il barometro delle case d’investimento è confuso. Stando al consensus della piattaforma Bloomberg, infatti, Mps vale almeno 3 euro per azione e, in media, gli analisti valutano la società 3,93 euro, il 53% in più del valore di mercato. E allora perché consigliare di vendere? Verrebbe da pensare che, oggi, o è sbagliato il target di prezzo su cui si è orientato il mercato o è sbagliato il giudizio. O forse il mercato si attende nuove sorprese nella qualità degli attivi di Mps e, non potendole quantificare, le sintetizza nei giudizi.

