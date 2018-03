Bardonecchia: irruzione oltre confine della polizia francese diventa caso politico

Pasqua di polemiche tra Italia e Francia dopo l'irruzione di cinque agenti armati della Polizia doganale transalpina, ieri sera, nella sala della stazione di Bardonecchia dove opera l'associazione pro-migranti Rainbow4Africa. Nel corso del blitz, davanti a medici e infermieri attoniti, gli agenti hanno costretto un migrante sospettato di traffico di droga a sottoporsi al test delle urine. L'episodio è stato immediatamente denunciato dagli stessi volontari impegnati ad assistere i profughi che sempre più numerosi scelgono le Alpi nel tentativo di attraversare la frontiera. «Un presidio sanitario è luogo neutro, rispettato anche nei luoghi di guerra», sostengono i volontari, che parlano di «comportamento irrispettoso dei diritti umani nei confronti di un ospite nigeriano».

FdI chiede l’intervento del Governo

Lo sconfinamento degli agenti francesi ha creato irritazione in diversi partiti, scatenando le proteste italiane. In attesa di una presa di posizione ufficiale della Farnesina, Augusta Montaruli, deputata di Fdi, parla oggi di «comportamento gravissimo».Il Governo italiano, sottolinea Montaruli, dovrebbe chiamare il presidente Macron per ricordargli «che qui nessun agente straniero può venire a far valere la propria autorità. Siamo un Paese sovrano non una provincia della Francia. I campioni delle urine li prendano nei bagni francesi o ne segnalino la necessità alle nostre Forze dell'Ordine».

I fatti di #Bardonecchia sono gravi. Così di certo non si fa la nuova #Europa – Maurizio Martina(maumartina)

Pd mobilitato, Martina: «Così di certo non si fa la nuova Europa»

Mobilitato contro l’operazione della polizia di frontiera francese anche il Pd, allienato dietro al tweet di censura del segretario reggente Maurizio Martina: «I fatti di Bardonecchia sono gravi. Così di certo non si fa la nuova Europa». Via tweet anche il commento critico dell’ex premier Enrico Letta, che dopo Palazzo Chigi ha intrapreso una carriera di docente di studi internazionali a Parigi: «Irruzione polizia francese a Bardonecchia ennesimo errore su questione migranti. Poi in Europa si stupiscono dell'esito elettorale in Italia!». Daniele Viotti, parlamentare europeo dem, stigmatizza l'episodio di Bardonecchia, definito «intollerabile e grave sul piano del rispetto dei diritti umani e inaccettabile dal punto di vista politico». Tra i due paesi, ricorda, «esiste un piano politico che deve prevalere e che va oltre qualsiasi accordo tra Italia e Francia che gli agenti francesi possano richiamare come giustificazione». All’attacco anche il segretario metropolitano del Pd di Torino, Mimmo Carretta, che parla di «atto inaccettabile che non trova giustificazioni in alcun modo».

Sindaco di Bardonecchia: mai più simili gesti

Sugli scudi anche l'autorità amministrativa locale, rappresentata dal sindaco di Bardonecchia Francesco Avato. «Non avevano alcun diritto di introdursi lì dentro. Non si permettano mai più», spiega Avato protestando contro il blitz francese nella sala della stazione dove i profughi che tentano di passare la frontiera possono trovare assistenza. «Quella è una stanza gestita dal Comune con dei mediatori - aggiunge il sindaco - i volontari di Raimbow4Africa, come altre realtà, collaborano con il progetto. L'accesso alla sala è possibile solo agli operatori autorizzati. È uno spazio calmo, neutro, dove si incontrano i migranti, si parla con loro, si spiegano i rischi del viaggio che hanno deciso di intraprendere e si cerca di convincerli a rimanere in Italia, dove possono trovare accoglienza».

