Blitz francese a Bardonecchia, Procura apre inchiesta. Parigi sospende i controlli

Abuso in atti di ufficio, violenza privata e violazione di domicilio, forse anche quello di perquisizione illegale. Questi i reati ipotizzati dalla procura di Torino nel fascicolo di indagine aperto per fare luce sui fatti di Bardonecchia. Il faro acceso dei magistrati torinesi riguarda il blitz di cinque agenti frontalieri francesi in missione antidroga, nel tardo pomeriggio di venerdì 30 marzo, nei locali della Ong di assistenza ai migranti Rainbow4Africa, operante presso la stazione ferroviaria di Bardonecchia, poco lontano dal confine tra i due Paesi. Scopo dell’irruzione, subito denunciata dai volontari della Ong: effettuare un test delle urine a un nigeriano, immigrato regolare residente in Italia, fermato sul treno Parigi-Milano e sospettato di traffico di stupefacenti.

Procedimento contro ignoti

Il procedimento - al momento a carico di ignoti, anche perché non si conoscono le generalità degli agenti transalpini responsabili dell’irruzione - è stato aperto dopo l'invio di una prima annotazione da parte del commissariato di Polizia di Bardonecchia. La Questura di Torino trasmetterà al procuratore capo Armando Spataro una informativa più approfondita. Nel frattempo sono già stati disposti alcuni atti di indagine, tra cui l'acquisizione di documenti e l'audizione di persone informate sui fatti.

Ambasciatore francese convocato alla Farnesina

Fatti che nel giro di poche ore hanno portato Italia e Francia ai ferri corti, almeno dal punto di vista diplomatico. Ieri, di pari passo con il montare della polemica politica cavalcata un po' da tutti i partiti, le prime schermaglie, con il nostro ministero degli Esteri che convoca alla Farnesina l'ambasciatore di Parigi, Christian Masset, per esprimergli «la ferma protesta del governo italiano sulla condotta dei doganieri, ritenuta inaccettabile», bollando l'episodio come un «atto grave e inaccettabile». Insufficiente, secondo il ministero, la ricostruzione dei fatti fornita nel corso della giornata dal ministro per l'Azione e i Conti pubblici francese, Gerald Darmanin, da cui dipende la Polizia frontaliera di Parigi.

La ricostruzione dei fatti secondo Parigi

Per Darmain gli agenti avrebbero agito legittimamente in territorio italiano, «in virtù di un accordo sugli uffici a controlli nazionali abbinati del 1990, nel rispetto della legge e delle persone». Inoltre, in base allo stesso accordo, il locale della stazione di Bardonecchia usato per fare il test delle urine al nigeriano «con il suo consenso scritto», sarebbe «a diposizione della dogana francese» e «da qualche mese concesso anche all'associazione di aiuto ai migranti». Gli agenti avrebbero quindi chiesto la possibilità di accedere al bagno, «cosa che è stata loro accordata». Diversa la ricostruzione della Farnesina, secondo cui le dogane francesi erano state «messe al corrente» che quei locali della stazione, «precedentemente accessibili ai loro agenti, non lo sono più», proprio perché ormai occupati dall'Ong. Proprio su questa questione, era già stato previsto un incontro per il 16 aprile alla prefettura di Torino.

Il Viminale sospende accordo su controlli, Parigi la imita

La spiegazione fornita dal ministro francese è stata considerata «non soddisfacente e inesatta» anche dal Viminale, che sempre ieri ha disposto la sospensione immediata della “incursioni” del personale di polizia e doganieri francesi in Italia finora permesse dagli accordi bilaterali in materia di sicurezza e polizia. Una scelta che provoca la reazione a specchio dei francesi, ultima tappa di una situazione in continua evoluzione. «Ho chiesto ai doganieri, che non hanno fatto nulla di illegale, di sospendere il funzionamento del nostro accordo, in attesa di una mia visita al governo italiano. Se bisogna rivedere l'accordo, ovviamente lo faremo», annuncia oggi il ministro Darmanin nel corso della trasmissione “Grand jury” di Lci-Rtl-Le Figaro. In un tweet, Darmanin sottolineato poi che «l'Italia è una nazione sorella».

