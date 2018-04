Commercialisti: per 3 italiani su 4 prelievo Irpef sotto il 15%

Grazie all'intreccio di aliquote, scaglioni, compensazioni legate al bonus Renzi da 80 euro, deduzioni dal reddito e detrazioni d’imposta, ben tre contribuenti italiani su quattro pagano un'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) inferiore al 15% del reddito complessivo dichiarato al Fisco (la soglia proposta come “flat tax” dalla Lega di Matteo Salvini). A dirlo è uno studio del Consiglio nazionale dei commercialisti basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi e modelli Cud dei nostri connazionali presentati nel 2017 e riferititi all'anno d'imposta 2016. In particolare, su 40,9 milioni di contribuenti soggetti all'Irpef, il 30,78% (12,6 milioni di persone) ha un Irpef “a zero”, il 44,3% (18,1 milioni di persone) lo ha inferiore al 15% del reddito complessivo dichiarato. Meno del 25% del totale (24,92%, pari a 10,2 milioni di persone) versa un'imposta sul reddito superiore al 15% di quanto dichiarato.

Deduzioni dalla base imponibile per 35 miliardi

Lo studio del Cncdec - che ha lo scopo di far ricordare al nuovo Parlamento i grandi numeri del Fisco, «premessa ineludibile per qualsiasi ragionamento di ridisegno del prelievo Irpef» - evidenzia anche il peso delle agevolazioni fiscali attualmente in vigore nel nostro sistema tributario. Le deduzioni (gli importi che è possibile sottrarre dalla base imponibile) dal reddito complessivo soggetto ad Irpef ammontano a oltre 35 miliardi di euro, di cui 2,5 miliardi non utilizzati dagli aventi diritto le cui entrate sono talmente basse da non dover pagare tasse (reddito incapiente). Le voci di dettaglio del capitolo deduzioni sono: contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (19,5 miliardi); reddito dell'abitazione principale (8,8 miliardi); versamenti volontari a forme di previdenza complementare (3,6 miliardi); spese mediche per portatori di handicap (1 miliardo): assegno al coniuge divorziato o separato (800 milioni); altre deduzioni “minori” (1,8 miliardi).

Detrazioni, una giungla che vale oltre 67 miliardi

Di tutto rispetto anche le detrazioni dall'imposta lorda (in pratica, una riduzione della tassa dovuta connessa ad alcune tipologie di spese sostenute dal contribuente o dai suoi familiari, se fiscalmente a carico): ben 67,5 miliardi di euro, di cui 7,5 “persi” per incapienza dell'imposta (e per effetto dei quali l'Irpef passa da un dato “lordo” di 216,3 miliardi a una dato “netto” di 156,1 miliardi). Il dettaglio delle principali voci comprende: detrazioni per redditi di lavoro dipendente, autonomo e impresa (42,1 miliardi); detrazioni per carichi di famiglia (12,6 miliardi); detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio (5,3 miliardi); detrazioni per spese sanitarie (3,4 miliardi); detrazioni per interventi finalizzati al risparmio energetico (1,3 miliardi); detrazioni per interessi su mutui per acquisto prima casa: 900 milioni;

altre detrazioni “minori” (1,9 miliardi).

Bonus 80 euro “pesa” 9,4 miliardi

Infine, il “bonus 80 euro” (il contributo mensile, riconosciuto a tutti i lavoratori che rientrano entro una certa soglia di reddito massima e minima, introdotto dal Governo Renzi e reso strutturale dalla legge di Stabilità 2017), fruibile in compensazione da 11,5 milioni di lavoratori dipendenti a reddito medio-basso ammonta complessivamente a 9,4 miliardi. Questi riducono da 156,1 miliardi a 146,7 miliardi il gettito Irpef complessibvo, cui vanno aggiunti i 2,3 miliardi di gettito derivante dalla “cedolare secca sui redditi di locazione dei fabbricati a destinazione abitativa”.

