Consultazioni: percorso a ostacoli tra nodo premiership, Def e nuove tornate elettorali

Quello che inizierà domani con i presidenti di Camera e Senato (per concludersi giovedì con i principali partiti) sarà un primo giro di consultazioni interlocutorio secondo analisti e addetti ai lavori. Potrebbe essere seguito da un secondo e ancora non bastare. La matassa da sbrogliare è complicata. Si preannuncia pertanto lunga e densa di incognite la “marcia” verso il nuovo governo. E da qui a giugno saranno comunque diversi gli appuntamenti dentro e fuori dal Parlamento che potrebbero imprimere una svolta.

Trattative sul programma

Intanto le feste di Pasqua hanno mantenuto inalterate le distanze tra Lega e M5S, i due grandi protagonisti di un accordo di governo che appare ancora difficile, ma non impossibile. Gli sherpa del M5S e della Lega sono al lavoro già da giorni per mettere a punto un programma comune, a partire dai tagli alle tasse, superamento della legge Fornero e sicurezza. Tanto più che anche sui rispettivi cavalli di battaglia sono venute nei giorni scorsi aperture reciproche. «Se il reddito di cittadinanza è un investimento temporaneo per chi ha perso il lavoro ed è in attesa di trovare un nuovo lavoro ne possiamo parlare» ha detto Salvini da Ischia. Mentre il capogruppo M5s al Senato, Danilo Toninelli, chiosava: «Se la flat tax è costituzionale e include i poveri noi non chiudiamo mai».

Lo scontro sulla premiership

I reali ostacoli sulla strada del possibile governo M5S-centrodestra a trazione leghista sono politici: chi avrà la premiership innanzitutto. Se Salvini (che rivendica in quanto indicato dalla colazione di centrodestra) ha già esplicitato un suo possibile passo indietro pur di far partire un governo che abbia nel programma alcuni temi forti del centrodestra, Di Maio insiste sulla necessità di rispettare la «volontà popolare» e sul suo «diritto» a fare il premier in quanto leader del partito che ha preso più voti. M5S ha chiuso ad alleanze con Berlusconi. E comunque un governo con l'appoggio di Forza Italia sarebbe digeribile per la base del M5S solo con il loro leader seduto a Palazzo Chigi.

Ipotesi alternative in salita

Le alternative al governo M5S-centrodestra sono deboli. Un accordo tra M5S e Pd con l’apporto di Leu è complicato non solo dal “veto” posto dalla attuale maggioranza renziana, nel partito e nei gruppi parlamentari, ma anche dagli stessi numeri: in Senato il M5s e il Pd insieme arrivano appena a quota sopravvivenza: 161. Piuttosto, in caso di trattative saltate tra M5s e Lega, il Pd risponderebbe positivamente ad un appello di Mattarella per un governo istituzionale di larghe intese, visto però con sfavore da Di Maio e Salvini.

Effetto sulle consultazioni dalle urne di primavera

I tempi comunque si preannunciano lunghi. Lo stesso leader della Lega Matteo Salvini ha fatto capire che le consultazioni prenderanno tutto il mese di aprile. Lega e M5s continueranno a scontrarsi sui territori, dove sono fissate le scadenze per le regionali di Molise (il 22 aprile) e Friuli Venezia Giulia (il 29 aprile). Un appuntamento che secondo Salvini dovrebbe favorire i suoi piani: «Le regionali di fine mese in Friuli Venezia Giulia e Molise - ha detto - daranno un bel segnale al Colle con una nuova vittoria del centrodestra unito». Altro passaggio chiarificatore, se l’impasse dovesse protrarsi ancora a lungo, potrà essere poi l’appuntamento con le amministrative del 10 giugno, quando 7 milioni di italiani saranno chiamati al voto in 797 Comuni, con 21 capoluoghi di provincia interessati (tra questi Brescia, Treviso, Vicenza, Udine, Pisa, Siena, Ancona, Catania, Messina e Trapani).

Il nodo del Def

Nell’immediato, un primo test comunque potrebbe impegnare Camera e Senato già da metà aprile, se il governo Gentiloni, in carica per sbrigare gli affari correnti, deciderà di trasmettere il Documento di economia e Finanza, che per legge andrebbe inviato al Parlamento entro il 10 aprile, per essere votato entro la fine del mese. Il Tesoro dovrebbe presentare la versione 'light', annunciata già qualche settimana fa, con il solo aggiornamento dell’andamento tendenziale dell’economia, senza dare indicazioni programmatiche. Ma, data la disponibilità mostrata da Bruxelles a chiudere un occhio sui tempi, si potrebbe arrivare a fine aprile-inizio di maggio. Certo, se questa settimana dovesse imprimere un’accelerazione alla formazione di un nuovo governo, il testimone passerebbero direttamente a successori di Gentiloni e Padoan. Se così non fosse, come sembra ad oggi lo scenario più probabile, il Def con i soli “tendenziali” sarà varato dal governo attuale e andrà all’esame delle commissioni speciali. In attesa di una maggioranza e di un’opposizione chiare in Parlamento, che consenta la definizione delle commissioni permanenti, per esaminare gli atti più urgenti, infatti, Montecitorio e Palazzo Madama istituiscono di prassi degli organismi speciali, uno alla Camera e uno al Senato, che rispecchiano il peso dei gruppi politici in parlamento.

Il ruolo delle commissione speciali

La commissione speciale del Senato si è già formata e domani (mercoledì) voterà il presidente. A Montecitorio dovrebbe essere varata tra mercoledì e giovedì. Le risoluzioni sulle quali il Parlamento è chiamato a esprimersi saranno il primo banco di prova per vedere se ci sono margini concreti di convergenza tra i gruppi. In mancanza di maggioranza “visibile” potrebbero essere messe in votazioni tre risoluzioni (M5S, centrodestra e Pd), ma non è escluso che M5s e Lega possano arrivare a una risoluzione comune. Sarebbe un viatico anche alla formazione di un governo.

Dal codice antimafia alla privacy

Nell’agenda delle commissioni speciali, ad ogni modo, non c'è solo il Def. Ci sono anche i decreti governativi su cui esprimere un parere, rimasti in stand by nel passaggio tra vecchia e nuova legislatura. Tra la ventina di provvedimenti in attesa di parere, ce ne cono molti di peso, tra cui quelli approvati dal governo negli ultimi giorni. È il caso della riforma del codice antimafia che ha al suo attivo due decreti legislativi (dlgs) sull’incompatibilità dei curatori fallimentari e la tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. Ma anche il dlgs che deve armonizzare le norme nazionali con il nuovo regolamento europeo sulla privacy, che entrerà in vigore il 25 maggio. Infine, dovrà passare per le super-commissioni anche il nuovo testo della riforma dell’ordinamento penitenziario, che allargherà la possibilità di accedere alla misure alternative al carcere per i detenuti. Un testo sul quale M5S e Lega, i partiti vincitori il 4 marzo, hanno già ribadito la loro contrarietà alla norma.

