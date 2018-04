Da domani prove Invalsi su pc (ma i computer scarseggiano)

Da domani gli studenti di terza media saranno chiamati a cimentarsi con le prove Invalsi e dovranno fare i conti, quest'anno, con un doppio debutto: per la prima volta, infatti, le prove saranno "computer based" (Cbt), vale a dire su pc, e comprenderanno anche il test per la lingua inglese. Mentre le scuole, dal canto loro, dovranno fare i conti con i computer che scarseggiano, motivo per il quale invece che in un'unica data, quest'anno la sessione di prova si svolgerà nell'arco di una ventina di giorni, da domani fino al 21 aprile. Secondo quanto stabilito dalla legge sulla Buona Scuola, i test Invalsi rappresentano un requisito per l'ammissione all'esame finale.

Scuole con pochi pc

Come denunciato nelle scorse settimane dal Sole 24 Ore, i computer in dotazione alle scuole italiane sono circa 240mila, mentre gli studenti dell'ultimo anno del primo ciclo che dovranno essere valutati sono 564mila. Cioò significa un rapporto alunno/computer di 2,35, circostanza che ha portato alla decisione di "allungare" il periodo di tempo entro il quale le scuole possono far svolgere le prove. Lo stesso problema di scarse infrastrutture digitali peserà anche sul test Invalsi per la quinta elementare, che si svolgerà a maggio, in modalità cartacea e in un unico giorno per materia: il 3 l'inglese, il 9 l'italiano e l'11 la matematica.

Prove più lunghe, debutta l'inglese

Per accompagnare questa prima fase di "sperimentazione" al pc, quest'anno le prove dureranno 90 minuti invece dei 75 previsti nelle scorse edizioni. Per quanto riguarda l'inglese, gli studenti dovranno rispondere a una quarantina di quesiti per misurare il livello di comprensione della lingua in lettura (reading) e ascolto (listening). Nessuno sarà promosso o bocciato, ma riceverà un attestato di conoscenza della lingua con l'indicazione del livello.

