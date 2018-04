Torna il balletto sulla legge elettorale: depositata la prima modifica al Rosatellum

L’impasse nella formazione del nuovo governo e le voci di possibile ritorno alle urne riaprono il dibattito sulla legge elettorale. Difficile tornare a votare con lo stesso sistema che il 4 marzo non ha dato una maggioranza in grado di governare. Ecco allora che le forze politiche si sono rimesse all’opera per produrre correttivi in grado di far funzionare meglio il cosiddetto Rosatellum. I primi a formalizzare una proposta in Parlamento sono stati i parlamentari di Fratelli d’Italia.

Premio di maggioranza al 37-40%

«Abbiamo presentato una Ddl alla Camera per modificare la legge elettorale inserendo un premio di maggioranza del 51% indipendentemente alla coalizione o alla lista che si siano aggiudicati il 37-40%» ha annunciato ieri la leader di Fdi Giorgia Meloni. «Abbiamo anche scritto a Fico una lettera chiedendo che la proposta sia inserita tra i provvedimenti che deve esaminare la Commissione speciale in modo che se si tornasse alle urne gli italiani sappiano chi li governa. L’ho detto sia a Berlusconi che a Salvini, ma è una proposta di Fdi su cui spero ci sia convergenza» ha aggiunto Meloni. La proposta si compone di un solo articolo e, secondo la leader di Fdi, potrebbe essere approvata in «tre ore».

Il centrodestra si muove

Nel centrodestra non è solo Giorgia Meloni a scalpitare perché si approvi presto una nuova legge elettorale. L’esigenza è condivisa anche in ampi settori di Forza Italia. A venire allo scoperto è stato il governatore della Liguria Giovanni Toti, notoriamente vicino agli ambienti leghisti. Circostanza che induce a pensare a una convergenza sul tema anche da parte del Carroccio. «Il Parlamento farebbe bene a mettere subito mano alla legge elettorale, perché questa roba da Prima Repubblica nella Terza è indigeribile» ha incalzato Toti. «Qualsiasi cosa succeda un “paracadute” serve, non è detto che si riesca a fare un Governo in queste condizioni» aggiunge ancora il governatore. Che conclude con una sorta di appello ai partiti: «Un po’ di ammenda i partiti dovrebbero farla per aver cacciato il Paese in un cul-de-sac, era abbastanza evidente a tutti. Ormai si è fatto così, forse non si poteva fare diversamente, però siccome Camera e Senato ormai sono insediate, se i partiti vogliono dare un segnale al Paese mettano immediatamente mano alla legge elettorale con una commissione speciale».

